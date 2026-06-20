Nothing cancela el CMF Phone 3 Pro: el precio de la memoria es la razón

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Nothing cancela el CMF Phone 3 Pro: el precio de la memoria es la razón

La empresa tecnológica británica Nothing ha confirmado oficialmente que no lanzará su nuevo smartphone de gama económica, el CMF Phone 3 Pro, en 2026. Esta decisión ha sido una sorpresa en el mercado de dispositivos asequibles, ya que los modelos anteriores de la marca habían despertado un gran interés entre los usuarios por su precio y diseño único. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

El cofundador de la empresa, Akis Evangelidis, informó en su cuenta de X (antes Twitter) que la razón principal de la cancelación del proyecto fue el aumento drástico en el precio de los chips de memoria RAM y almacenamiento. Según señaló, en las condiciones actuales del mercado, es imposible producir un nuevo dispositivo manteniendo la relación calidad-precio anterior.

Inteligencia artificial y escasez de componentes

Según ixbt.com, el aumento de los precios de la memoria está directamente relacionado con el rápido desarrollo de la infraestructura de inteligencia artificial (AI). Los centros de datos y los sistemas de AI demandan volúmenes masivos de chips DRAM y NAND. Esto ha provocado una escasez en la cadena de suministro, elevando el costo de los componentes en toda la industria electrónica.

Como resultado, los smartphones de gama baja han sido los más afectados. Para los fabricantes, vender dispositivos con costos de producción elevados a precios bajos se está volviendo económicamente inviable. Analistas advierten que, en el futuro cercano, otras marcas también podrían renunciar a sus modelos ultra-económicos o aumentar significativamente sus precios.

Representantes de Nothing recordaron que el modelo CMF Phone 2 Pro fue muy valorado por el mercado y los expertos del sector. Sin embargo, la empresa no quiere lanzar un nuevo modelo solo por el hecho de hacerlo. Según Akis Evangelidis, la compañía prefiere no lanzar el producto al mercado si no puede ofrecer un avance tecnológico significativo a los usuarios.

Planes futuros y tendencias del mercado

Aunque la línea de smartphones se ha detenido temporalmente, la marca CMF no desaparecerá por completo. La empresa indicó que continuará produciendo otros tipos de gadgets y accesorios bajo esta marca. Al mismo tiempo, la producción de smartphones más caros y de mayor margen bajo la marca principal Nothing continuará según lo planeado.

Esta situación refleja cambios estructurales graves en el mercado global de electrónica. En la lucha por capacidades de producción limitadas, los equipos de servidor y los proyectos de inteligencia artificial, que generan más ingresos, están ganando sobre la electrónica de consumo. Esto podría provocar una disminución de los dispositivos móviles en los segmentos de precio medio y bajo, y un aumento del precio promedio general en los próximos meses.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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