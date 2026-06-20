IA y seguridad nacional: EE. UU. prohíbe la exportación de los modelos de Anthropic

El gobierno de EE. UU. ha ordenado a la empresa Anthropic restringir la exportación de sus modelos de IA más potentes — Fable y Mythos — debido a preocupaciones de seguridad nacional. Esta prohibición se aplica no solo a estados extranjeros, sino también a ciudadanos extranjeros dentro del territorio estadounidense. Tras esta decisión inesperada, el gigante de la IA retiró completamente ambos modelos, y no han estado disponibles para nadie desde hace una semana. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Este suceso representa una prueba particular para el gobierno de EE. UU. El tiempo dirá si la administración de Washington puede controlar las tecnologías avanzadas de IA a través de mecanismos de control de exportaciones. Anteriormente, intentos similares relacionados con tecnologías de cifrado y software espía no dieron los resultados esperados. Según ixbt.com, este conflicto podría establecer nuevas reglas que no solo Anthropic, sino todos los laboratorios de IA deberán cumplir.

¿Por qué Mythos y Fable fueron considerados peligrosos?

Cuando Anthropic presentó el modelo Mythos en abril, lo describió como una herramienta poderosa que podría causar grandes estragos en el ciberespacio. Por ello, incluso antes de la prohibición, el derecho a usar este modelo se otorgó solo a 150 empresas y organizaciones gubernamentales seleccionadas. El objetivo era ayudar a los defensores a fortalecer su software antes de que personas malintencionadas tuvieran tal capacidad.

Se dice que dos eventos principales provocaron la activación de la prohibición. Primero, Anthropic permitió al operador surcoreano SK Telecom utilizar el modelo Mythos. Los funcionarios estadounidenses sospechan que esta empresa tiene vínculos con China, aunque SK Telecom ha negado estas afirmaciones. Segundo, el CEO de Amazon, Andy Jassy, advirtió al gobierno que se había encontrado una forma de evadir los sistemas de seguridad del modelo Fable 5. Aunque Anthropic calificó este error como menor, el Departamento de Comercio de EE. UU. anunció inmediatamente una directiva de control de exportaciones.

Experiencia histórica: ¿funciona el control de exportaciones?

Los intentos de los gobiernos de limitar la propagación de cibertecnologías no son nuevos, pero la historia muestra que los éxitos son pocos. En la década de 1990, el gobierno de EE. UU. consideró el software PGP (Pretty Good Privacy), que permite el cifrado de datos, como un arma y abrió un caso penal contra su creador, Phil Zimmermann. Sin embargo, Zimmermann publicó el código del programa en forma de libro, trasladándolo a la protección de la libertad de expresión, lo que abrió el camino a las tecnologías de cifrado utilizadas hoy en mensajeros como Signal y WhatsApp.

Asimismo, a principios de la década de 2010, cuando se supo que software espía producido en Occidente se utilizaba contra opositores en Oriente Medio, se amplió el Acuerdo de Wassenaar a nivel internacional. Este acuerdo prevé la limitación de la exportación de tecnologías que puedan usarse con fines civiles y militares. La situación con Anthropic es el siguiente paso importante para ver qué tan efectivos son estos métodos en la era de la IA.