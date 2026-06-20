8849 Tank 5: smartphone con proyector, telémetro láser y batería de 17 600 mAh

La marca 8849, conocida por sus dispositivos inusuales en el mercado de smartphones rugerizados, ha presentado el nuevo modelo Tank 5. Este smartphone atrae la atención de los entusiastas de la tecnología no solo por su extrema resistencia, sino también por su conjunto de herramientas profesionales integradas. Se espera que el dispositivo se convierta en una herramienta universal real para trabajadores en condiciones extremas y viajeros. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

La característica más destacada del modelo Tank 5 es su proyector DLP integrado. Este proyector, que transmite imágenes con una resolución de 2048×1080 píxeles, cuenta con funciones de enfoque automático y corrección trapezoidal. Con un brillo máximo de 220 lúmenes, esta tecnología permite convertir el smartphone en un cine compacto en cualquier lugar. Según datos de ixbt.com, esta función lleva las capacidades multimedia del dispositivo a un nuevo nivel.

Los ingenieros también añadieron otra herramienta útil: un telémetro láser. Permite medir con precisión la distancia a objetos hasta 4 metros. Además, el cuerpo integra una potente linterna de 1200 lúmenes para uso nocturno o en campamentos. Este conjunto de funciones convierte al dispositivo en un asistente inigualable en los sectores de la construcción y el turismo.

Especificaciones técnicas y rendimiento

El hardware del smartphone se basa en el procesador MediaTek Dimensity 9400e, equipado con 18 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. En cuanto a la pantalla, no hubo concesiones: el panel AMOLED de 6,73 pulgadas tiene una resolución de 3200 × 1440 píxeles, una frecuencia de actualización de 120 Hz y un brillo pico de 3000 nits. Lo más interesante es que el dispositivo funciona con el sistema operativo Android 16 y el fabricante promete cinco años de actualizaciones de seguridad.

El sistema de cámaras también es notable, con tres módulos de 50 megapíxeles en el bloque principal. Para los amantes de los selfies, hay una cámara frontal de 32 megapíxeles. Una resolución tan alta es poco común en el segmento de smartphones rugerizados.

El Tank 5 presume de una enorme batería de 17 600 mAh. Soporta tecnología de carga rápida de 120 W. Además, existe la posibilidad de cargar otros dispositivos a través del smartphone con una potencia de 25 W (carga inversa). Naturalmente, tal fuente de energía ha afectado el peso (715 gramos) y el grosor (33,8 mm) del dispositivo.

Protección y funciones adicionales

El dispositivo está totalmente protegido contra el polvo y el agua según los estándares IP68/IP69K, diseñado para funcionar incluso en las condiciones climáticas más severas. Otros aspectos importantes del smartphone incluyen:

estándares de comunicación modernos Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4;

módulo NFC y soporte para tecnología eSIM;

conector de audio de 3,5 mm y escáner de huellas dactilares lateral;

dos botones especiales programables según la preferencia del usuario.

Actualmente, el 8849 Tank 5 ha salido a la venta en los mercados internacionales a un precio cercano a los 900 dólares. Teniendo en cuenta la popularidad de los modelos anteriores de la marca en el mercado de Uzbekistán, se espera que el nuevo flagship aparezca pronto en los estantes de los minoristas locales.