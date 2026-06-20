Resultado inesperado en Intel: el Core Ultra 7 supera al Core Ultra 9

Ante el lanzamiento de los procesadores móviles de nueva generación de Intel, ha surgido una noticia inesperada en el mundo tecnológico. Según los primeros resultados de pruebas aparecidos en la base de datos del benchmark PassMark, el modelo Core Ultra 7 270HX Plus ha logrado superar al procesador Core Ultra 9 275HX, considerado superior y más costoso. Esta situación llama la atención de los expertos al contradecir las reglas habituales de la jerarquía. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la información de ixbt.com, el nuevo Core Ultra 7 270HX Plus obtuvo 4908 puntos en la prueba single-thread y 56 088 puntos en el modo multi-thread. Estos indicadores son un 8% superiores en potencia single-thread y casi un 15% superiores en rendimiento multi-thread respecto al modelo anterior Core Ultra 7 265HX. Lo más curioso es que, a pesar de tener la misma configuración de núcleos, el nuevo chip muestra un crecimiento significativo.

Cambios en la jerarquía y análisis técnico

Normalmente, en la línea de productos de Intel, la serie Core Ultra 9 siempre se distingue por las frecuencias más altas y el mayor número de núcleos. Sin embargo, que el modelo Core Ultra 7 270HX Plus supere al Core Ultra 9 275HX tanto en pruebas single-thread como multi-thread indica que su optimización interna es muy elevada. Incluso este nuevo chip se ha acercado mucho a los indicadores del Core Ultra 9 285HX, considerado el buque insignia.

Estos resultados son de gran importancia para los fabricantes de portátiles y los usuarios. Si un chip de la serie Core Ultra 7 puede proporcionar un alto rendimiento a un precio más bajo, esto podría reducir la demanda de dispositivos costosos basados en Core Ultra 9. Teniendo en cuenta que los portátiles de alto rendimiento son elegidos principalmente por gamers y diseñadores profesionales, es probable que este modelo se convierta en la opción más óptima.

Cabe señalar que los resultados de PassMark son indicadores preliminares. Los portátiles equipados con procesadores de la serie Core Ultra 200HX Plus apenas están llegando al mercado. El rendimiento en condiciones reales también dependerá del sistema de refrigeración del dispositivo y de los ajustes de consumo de energía (TDP).

En conclusión, Intel está llevando la eficiencia de sus procesadores móviles a un nuevo nivel a través de su serie "Plus". Las pruebas finales realizadas por expertos independientes darán la respuesta definitiva sobre qué tan real es este resultado inesperado y si el Core Ultra 7 puede realmente "conquistar el trono".