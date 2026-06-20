El procesador económico Intel Core 3 304 compite con el Apple A18 Pro

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El procesador económico Intel Core 3 304 compite con el Apple A18 Pro

Los nuevos procesadores energéticamente eficientes de la familia Wildcat Lake desarrollados por Intel están demostrando un rendimiento mucho mayor de lo esperado. Según los últimos datos del benchmark PassMark, el Intel Core 3 304, el representante más pequeño de esta serie, se ha acercado al nivel del Apple A18 Pro, una de las plataformas móviles más potentes de Apple. Esto lo informa la noticia de Ixbt.com.

Intel presentó su plataforma Wildcat Lake como una solución destinada a computadoras portátiles económicas y eficientes. Esta arquitectura de procesador incluye una combinación de núcleos de rendimiento Cougar Cove, heredados de líneas superiores como Panther Lake, y núcleos de eficiencia Darkmont. Según el medio ixbt.com, esta combinación ha dado resultados inesperados.

Pruebas de benchmark y especificaciones técnicas

En las pruebas de PassMark, el procesador Intel Core 3 304 logró obtener 3676 puntos en modo de un solo hilo y aproximadamente 11 543 puntos en modo multihilo. Para comparar, el chip Apple A18 Pro, instalado en los smartphones iPhone 16 Pro, registra un promedio de 3982 puntos en la prueba de un solo hilo y 11 804 puntos en modo multihilo. Esto significa que el chip destinado a laptops económicas se queda solo unos pocos porcentajes por detrás del buque insignia de Apple.

Es notable que el Intel Core 3 304 tiene una configuración muy modesta, compuesta de solo 5 núcleos (1 núcleo de rendimiento y 4 núcleos de eficiencia). El Apple A18 Pro cuenta con una CPU de 6 núcleos. Esto demuestra que los ingenieros de Intel han logrado avances significativos en la mejora de la eficiencia arquitectónica.

Posicionamiento en el mercado y competencia

Actualmente, los dispositivos basados en Wildcat Lake han comenzado a venderse en el mercado mundial alrededor de los 600 dólares. En el mercado tecnológico de Uzbekistán, la demanda de laptops en este segmento siempre ha sido alta, ya que ofrecen la mejor relación calidad-precio para estudios y trabajo de oficina. Cabe destacar que estas laptops suelen contar con más RAM que modelos más caros como el MacBook Air.

Esta noticia podría representar un cambio revolucionario en el segmento de laptops económicas. Si los procesadores de bajo costo pueden igualar a los chips de smartphones más modernos, esto permitirá a los usuarios adquirir dispositivos rápidos por un menor precio. Es evidente que este paso de Intel obligará a Apple y otros competidores a perfeccionar aún más sus productos.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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