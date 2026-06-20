Revolución cuántica: Quantinuum y Sandia prueban con éxito el sistema Helios de 98 qubits

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Revolución cuántica: Quantinuum y Sandia prueban con éxito el sistema Helios de 98 qubits

El Laboratorio Nacional de Sandia de EE. UU. y la empresa Quantinuum han anunciado los resultados de las pruebas del procesador cuántico Helios de 98 qubits, desarrollado conjuntamente. El informe de investigación publicado en la revista Nature indica que este sistema ha alcanzado récords mundiales en la minimización de errores prácticos. Esto representa un paso crucial para trasladar las computadoras cuánticas de los experimentos de laboratorio a soluciones de ingeniería reales. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

El sistema Helios se basa en una arquitectura de trampas de iones, donde los iones se mantienen mediante campos electromagnéticos y se desplazan a zonas de procesamiento específicas. Durante las pruebas, la precisión de las operaciones de un qubit alcanzó el 99,9975 % y las de dos qubits el 99,921 %. Según ixbt.com, este alto nivel de estabilidad convierte a la plataforma Helios en uno de los sistemas cuánticos más fiables de su clase.

Control de errores y estabilidad

En la computación cuántica moderna, el problema principal no es el número de qubits, sino su extrema sensibilidad a las influencias externas. Pequeñas vibraciones del láser o movimientos microscópicos de los átomos pueden interrumpir todo el proceso de cálculo. Los especialistas del laboratorio Sandia se centraron precisamente en resolver este problema. En la investigación se utilizó una técnica llamada «mid-circuit measurements», que permite corregir errores sin dañar el estado general del sistema durante el cálculo.

El Laboratorio Nacional de Sandia ha trabajado en tecnologías cuánticas durante más de 20 años. Esta institución, bajo el control del Departamento de Energía de EE. UU. (DOE), estudia el impacto de la computación cuántica en la criptografía, la farmacia y la energía. Los logros en el marco del proyecto Helios servirán de base para crear modelos moleculares complejos y sistemas de comunicación ultra seguros en el futuro.

Perspectivas futuras y fotónica

Los investigadores señalan que, en la etapa actual, la fiabilidad de las computadoras cuánticas es más importante que su velocidad. Helios ya demuestra un nivel de complejidad y precisión que las supercomputadoras clásicas no pueden modelar. Sin embargo, esto no significa que se haya alcanzado plenamente la supremacía cuántica, sino que indica que los sistemas están pasando a un régimen de ingeniería controlada.

Al mismo tiempo, el laboratorio Sandia también participa en el desarrollo de la tecnología fotónica integrada. Este método prevé la transmisión de datos cuánticos mediante señales de luz. En el futuro, se planea ampliar los sistemas cuánticos mediante la fotónica, reducir el consumo de energía y aumentar la estabilidad. Esto ampliará aún más el potencial comercial y científico de procesadores como Helios.

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Abror Shuhratov
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