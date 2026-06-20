Se ha dado un paso importante en el campo de las energías renovables en la provincia de Yunnan, China. El proyecto de ampliación de la planta eólica de Datang Julongliang, situada en el distrito de Xundian cerca de la ciudad de Kunming, se ha conectado oficialmente a la red eléctrica general. Este proyecto ocupa un lugar único en la historia energética del país, al haber sido construido en una meseta a una altitud media de 3200 metros. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

El relieve complejo y las condiciones climáticas variables de las zonas de alta montaña suelen dificultar el funcionamiento estable de las turbinas eólicas convencionales. Sin embargo, las nuevas turbinas de 11,1 MW instaladas en este proyecto han sido diseñadas específicamente para adaptarse al aire tenue y a las drásticas diferencias de temperatura entre el día y la noche. Esto es lo que reporta la publicación ixbt.com.

Capacidades tecnológicas y eficiencia

Las especificaciones técnicas de las nuevas turbinas son sorprendentes. El área de barrido de las palas de una sola turbina equivale aproximadamente a cinco campos de fútbol y medio. Esta estructura a gran escala permite aumentar significativamente la eficiencia de captura de energía eólica en comparación con los dispositivos de generaciones anteriores.

El proyecto incluye 12 unidades de 11,1 MW y 3 unidades de 8,34 MW, alcanzando una potencia instalada total de 158,22 MW. Para garantizar el suministro continuo de electricidad, también se han construido líneas de transmisión de alta tensión de más de 40 kilómetros de longitud en la zona.

Desde el punto de vista ecológico, esta planta podría ser una experiencia interesante para los países de Asia Central, incluido Uzbekistán. Una vez que funcione a plena capacidad, las instalaciones producirán 476 millones de kWh de energía limpia al año. Esta cantidad es suficiente para abastecer de electricidad a casi 200 000 hogares durante un año.

Protección del medio ambiente

El lanzamiento de este proyecto es un paso importante hacia el abandono de las fuentes de energía tradicionales. Según los cálculos, gracias a la nueva planta eólica se ahorrarán decenas de miles de toneladas de carbón estándar cada año y se reducirá drásticamente la cantidad de dióxido de carbono emitido a la atmósfera.

Esta experiencia de China demuestra que el uso de fuentes de energía renovables en zonas de alta montaña es eficiente no solo ecológica, sino también económicamente. A pesar de las complejas condiciones climáticas, las tecnologías innovadoras permiten poner las fuerzas de la naturaleza al servicio de la humanidad.