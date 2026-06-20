Matar peces mediante robots: Shinkei Systems revoluciona la pesca

Una noticia inesperada ha surgido en el mundo del capital de riesgo: el fondo Founders Fund ha invertido en la startup Shinkei Systems, que ha desarrollado una tecnología para matar peces basándose en principios humanitarios. Según se informó en el evento StrictlyVC organizado por TechCrunch, este proyecto no solo busca reducir la crueldad animal, sino también mejorar radicalmente la calidad y la vida útil de los productos del mar. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

El robot llamado Poseidon, presentado por el fundador de Shinkei Systems, Saif Khawaja, tiene el tamaño de un congelador y se instala en los barcos pesqueros. El dispositivo utiliza tecnología de Computer Vision para escanear cada pez, identificar su especie y localizar el cerebro. Pocos segundos después de ser capturado, el robot golpea el cerebro y corta los nervios. Este proceso evita que el pez sufra y muera por asfixia.

La técnica Ike jime y la calidad del producto

Esta tecnología se basa en la tradición centenaria japonesa del «ike jime». Según la tradición, los pescadores experimentados matan al pez instantáneamente y lo desangran. Según ixbt.com, si un pez muere lentamente y bajo estrés, su carne se satura de ácido láctico y hormonas del estrés, lo que altera el sabor y acelera la descomposición. Los robots de Shinkei han automatizado este proceso a escala industrial.

Una muerte rápida y humanitaria permite que la carne del pez se conserve por más tiempo e incluso permite su «maduración» (aging). Este proceso, mediante la descomposición de los músculos por enzimas, crea el sabor umami necesario para el sashimi. Según Khawaja, mientras que un pez capturado de forma convencional se conserva de 5 a 7 días, con la tecnología de Shinkei este plazo puede extenderse hasta 14 días, o incluso tres semanas.

Logística y eficiencia económica

Shinkei Systems no es solo un proveedor de tecnología, sino que se ha convertido en una empresa totalmente integrada verticalmente. Proporcionan los dispositivos Poseidon gratuitamente a los pescadores y, a cambio, compran los peces capturados a un precio superior al del mercado. Posteriormente, los productos se procesan en una planta ubicada en Tacoma, estado de Washington, y se venden bajo la marca Seremoni.

Actualmente, estos peces de «alta gama» se venden en la famosa cadena de supermercados Erewhon en Los Ángeles y en restaurantes prestigiosos que suman 50 estrellas Michelin. Cabe destacar que, por primera vez en la historia, los mercados de Japón han comenzado a importar peces capturados en EE. UU., ya que la tecnología de Shinkei ha elevado la calidad del producto a los estándares japoneses.

Este proyecto también resuelve un problema crítico de la industria pesquera de EE. UU. Actualmente, gran parte de los peces capturados en EE. UU. se envían a China para ser procesados con mano de obra barata y luego son devueltos. Shinkei busca reducir los costos logísticos y eliminar el desperdicio (actualmente hasta el 18 %) centralizando todos los procesos en EE. UU. Grandes inversores como Founders Fund están apostando fuerte por el proyecto debido a que se ha encontrado una solución innovadora a este complejo problema.