El bloqueo de Telegram en India provoca un aumento drástico en la popularidad de VPN y Signal

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El bloqueo de Telegram en India provoca un aumento drástico en la popularidad de VPN y Signal

La imposición de restricciones temporales al mensajero Telegram por parte del gobierno indio ha provocado cambios inesperados en el mercado de tecnologías digitales del país. Según informa TechCrunch, basándose en análisis de Appfigures, los usuarios comenzaron a migrar masivamente hacia servicios VPN y herramientas de comunicación alternativas tras el anuncio del bloqueo. Esto es lo que informa Ixbt.com.

El gobierno de Delhi justificó esta medida como parte de la lucha contra el fraude en torno a uno de los exámenes de ingreso más importantes del país, el NEET. Según datos gubernamentales, se distribuyeron preguntas falsas del examen a través de la plataforma Telegram, lo que puso en riesgo la transparencia del sistema educativo. Por ello, se limitó el acceso al mensajero para frenar los esquemas de fraude.

La demanda de servicios VPN alcanzó niveles récord

El mismo día que se anunciaron las restricciones, las descargas de aplicaciones VPN en India alcanzaron su punto más alto desde principios de 2025. El promedio diario de 139 000 descargas aumentó un 49 %, superando las 208 000. Servicios como Proton VPN, Turbo VPN, NordVPN y ExpressVPN se posicionaron entre las aplicaciones más demandadas.

Específicamente, la aplicación Proton VPN se descargó un 113 % más en la App Store y un 64 % más en Google Play en India. Representantes de la empresa destacaron que el número de nuevos usuarios indios registrados fue un 120 % superior a lo habitual. El servicio canadiense Windscribe también informó que sus registros se duplicaron.

El ascenso de las aplicaciones Signal e iMe

La restricción de Telegram aumentó el interés no solo por los VPN, sino también por mensajeros alternativos. Las descargas de Signal crecieron un 322 % en Google Play y un 72 % en la App Store. La aplicación iMe, vinculada al ecosistema de Telegram, experimentó un salto real, pasando de unos pocos cientos de descargas diarias a más de 50 000.

Lo curioso es que, a pesar de las restricciones, la audiencia de Telegram no ha disminuido. Según datos de Sensor Tower, el número de usuarios activos diarios del mensajero aumentó un 17 % el día del anuncio. Esto indica que los usuarios, en lugar de abandonar la plataforma, intentan conservarla y buscan formas de acceder a ella.

Cloudflare observó un aumento significativo en el número de solicitudes DNS a los dominios de Telegram. Según los expertos, esto es el resultado de los intentos constantes de los usuarios por acceder a la plataforma. Aunque la administración de Telegram acudió a los tribunales proponiendo eliminar solo el contenido ilegal en lugar de bloquear toda la plataforma, el tribunal de Delhi respaldó las medidas temporales del gobierno.

Según análisis de Surfshark, Telegram está total o parcialmente restringido en decenas de países actualmente. En cada uno de estos casos, se observa un aumento brusco del interés por los VPN y las herramientas de comunicación segura, lo que intensifica el debate sobre la eficacia de los bloqueos en el mundo digital.

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Abror Shuhratov
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