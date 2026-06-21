Pantalla sin batería: Waveshare presenta una pantalla E-Ink alimentada por NFC

En el mundo de la tecnología, la cuestión de la eficiencia energética siempre ha sido fundamental. La empresa Waveshare ha dado un paso revolucionario al presentar su nueva pantalla E-Ink de 2,9 pulgadas que funciona totalmente sin batería y sin cables. La particularidad de este dispositivo es que recibe tanto la energía necesaria para funcionar como los datos directamente a través del módulo NFC de un smartphone. Así lo informa Ixbt.com.

Según Ixbt.com, el nuevo gadget se basa en la tecnología de tinta electrónica (E-Ink), que solo consume energía durante los segundos en que la imagen cambia. Una vez que la imagen se forma en la pantalla, puede permanecer durante semanas o meses sin requerir ninguna fuente de alimentación. Esto elimina por completo la necesidad de carga constante.

Especificaciones técnicas y principio de funcionamiento

El proceso de funcionamiento del dispositivo es muy sencillo: el usuario selecciona la imagen o el texto deseado a través de una aplicación móvil especial y acerca el smartphone a la pantalla. El campo electromagnético transmitido por NFC proporciona la energía suficiente para «despertar» la pantalla y reposicionar los píxeles. La pantalla tiene una resolución de 296 × 128 píxeles y puede mostrar no solo blanco y negro, sino también colores rojo y amarillo.

Aunque la tecnología es sorprendente, tiene sus limitaciones. Por ejemplo, la actualización completa de la imagen requiere aproximadamente 16 segundos. Durante este tiempo, el smartphone debe mantenerse cerca de la pantalla. Por lo tanto, esta pantalla no está diseñada para vídeos dinámicos, sino para mostrar información estática.

Áreas de aplicación y precio

Waveshare propone el uso de este producto para una amplia gama de fines comerciales y domésticos, incluyendo :

Etiquetas de precios inteligentes para tiendas ;

Gafetes electrónicos para empleados de empresas ;

Etiquetas de inventario en almacenes ;

Placas de información e indicadores en puertas.

Un aspecto interesante para los consumidores es su precio. La nueva pantalla E-Ink se valora en aproximadamente 28 dólares. Este tipo de soluciones son muy útiles para oficinas modernas y hogares inteligentes que buscan el ahorro de energía y la sostenibilidad ecológica.

En conclusión, el desarrollo de Waveshare muestra una nueva etapa en las tecnologías de transmisión de energía inalámbrica. En el futuro, se espera que estas pantallas reemplacen muchas etiquetas de papel en nuestra vida diaria y ayuden a reducir la cantidad de residuos.