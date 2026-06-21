HMD presenta el nuevo smartphone Luma2: batería de 6000 mAh e AI

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HMD presenta el nuevo smartphone Luma2: batería de 6000 mAh e AI

HMD Global, que desarrolló dispositivos bajo la marca Nokia durante varios años, continúa desarrollando su propia marca. Próximamente, la empresa se prepara para lanzar el modelo HMD Luma2, que se espera sea competitivo en el mercado de smartphones de gama media. Esta novedad debería atraer la atención de los usuarios no solo por su diseño, sino también por su fuente de energía de larga duración. Así lo informa Ixbt.com.

Según la información del reconocido insider smashx_60 citada por la publicación ixbt.com, la principal ventaja del HMD Luma2 será su batería con capacidad de 6000 mAh. Esta cifra se considera alta para los smartphones modernos, asegurando hasta dos días de autonomía en modo de uso activo. Sin embargo, en cuanto a la velocidad de carga, el fabricante se limita a una tecnología de 18 W.

Especificaciones técnicas y capacidades de pantalla

El smartphone está equipado con una pantalla IPS de 6,75 pulgadas con resolución HD+. El aspecto más importante es que la pantalla admite una frecuencia de actualización de 120 Hz. Esto garantiza un funcionamiento fluido de la interfaz y la fluidez de la imagen en juegos móviles. El dispositivo integra la plataforma Unisoc T7280, que proporciona un rendimiento suficiente para tareas diarias y aplicaciones básicas.

En cuanto a la memoria, el HMD Luma2 ofrece a los usuarios 4 GB de RAM (con posibilidad de expansión virtual de hasta 8 GB adicionales) y una elección de 128 o 256 GB de almacenamiento interno. Además, la posibilidad de ampliar la memoria hasta 1 TB mediante tarjetas microSD es una ventaja importante para muchos usuarios.

Cámara y funciones adicionales

En cuanto a las capacidades fotográficas, el smartphone cuenta con una cámara principal de 50 megapíxeles, potenciada por un módulo de inteligencia artificial (AI). Este módulo ayuda en el procesamiento de imágenes y en la obtención de tomas de calidad en condiciones de poca luz. En la parte frontal se ubica una cámara selfie de 8 megapíxeles.

  • Sonido de alta calidad a través de la tecnología OZO Audio Playback;
  • Conector de audio de 3,5 milímetros (para auriculares);
  • Protección contra el polvo y salpicaduras de agua según el estándar IP54;
  • Sistema operativo Android 16.
Se espera que el HMD Luma2 salga a la venta en tres colores: Ice Blue, Light Sand y Midnight Lake. Según el insider, se espera que este modelo encuentre su lugar en el segmento de precios asequibles y sea una alternativa digna para los fans de Nokia. Anteriormente, este insider también predijo con exactitud la información sobre el HMD Icon Flip 1.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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