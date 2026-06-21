Problema de siete años en portátiles AMD resuelto con la ayuda de Claude Code

Los usuarios de portátiles con sistema operativo Linux y controladores gráficos AMD habían estado enfrentando durante años un problema grave de congelamiento de pantalla. Según informa Phoronix, este fallo técnico que persiste desde 2017 está finalmente a punto de encontrar su solución. Lo más interesante es que se utilizó la herramienta de IA Claude Code de Anthropic para eliminar este complejo error. Así lo informa Ixbt.com.

El problema está relacionado principalmente con los controladores del núcleo AMDGPU, lo que causaba que la pantalla se congelara inesperadamente tras un uso prolongado. En muchos casos, los usuarios se veían obligados a reiniciar el equipo forzosamente. Este error era especialmente frecuente en modelos populares como el Lenovo ThinkPad T14 Gen1, donde los usuarios reportaban congelamientos al menos una vez por semana.

Ayuda de la IA en la ingeniería

Se habían realizado varios intentos previos para resolver este problema, pero los parches de software lanzados no dieron los resultados esperados. Esta vez, los ingenieros y activistas de la comunidad recurrieron a Claude Code. El sistema de IA analizó profundamente el código de los controladores, identificando exactamente dónde ocurría el error y ayudando a formular un paquete de correcciones eficaces.

Hasta ahora, la única solución temporal recomendada era desactivar la función de ahorro de energía Panel Self Refresh (PSR). Sin embargo, este método no era una solución completa ya que provocaba un mayor consumo de batería. Las nuevas correcciones de software garantizan la estabilidad del sistema manteniendo la funcionalidad.

¿Cuándo se presentará la nueva actualización?

El nuevo conjunto de parches ya ha sido presentado para pruebas. Los expertos señalan que las pruebas iniciales muestran resultados positivos y, a diferencia de los intentos fallidos anteriores, se espera que el problema sea eliminado por completo. Esta es una gran noticia para los usuarios de Linux, ya que los dispositivos AMD son muy populares en los sistemas de código abierto.

Por el momento, estas correcciones no se han integrado en la rama principal del núcleo (kernel) de Linux, pero se espera que se anuncien como parte de las actualizaciones oficiales en las próximas semanas. Si el proceso concluye con éxito, será una prueba más de la eficacia de la IA para encontrar y corregir bugs de software complejos.

Entre los usuarios uzbekos también hay muchos desarrolladores que utilizan portátiles AMD Radeon y sistemas Linux. Esta actualización mejorará significativamente la experiencia del usuario al tiempo que aumenta la estabilidad del sistema. Esta ayuda práctica de la IA podría poner fin a muchos problemas «crónicos» en el sector del software en el futuro.