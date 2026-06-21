Los videojuegos mejorarían la estabilidad mental y reducirían el sentimiento de soledad

En la sociedad moderna, los videojuegos a menudo se interpretan como una pérdida de tiempo o un medio para escapar de la realidad. Sin embargo, nuevas investigaciones científicas están demostrando lo contrario. Resulta que ciertos tipos de juegos pueden aumentar la resistencia mental y reducir significativamente la sensación de aislamiento social. Así lo informa Ixbt.com.

Según informa Ixbt.com, los investigadores realizaron una encuesta entre 2252 adultos mayores de 21 años. Los participantes respondieron preguntas sobre sus hábitos de juego y sus estados emocionales. Los resultados indicaron que las personas interesadas en los videojuegos se sienten menos solas que quienes no juegan y muestran un mayor nivel de calma en situaciones difíciles.

Los beneficios de los mundos abiertos y los juegos relajantes

Andreas Eisingerich, uno de los autores del estudio, señala que el efecto positivo no se observa por igual en todos los juegos. Especialmente, los proyectos estratégicos de mundo abierto como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, así como juegos en entornos sencillos y amigables como Yoshi's Crafted World, influyen positivamente en la psique humana. Quienes prefieren estos juegos desarrollan la capacidad de no perder el control bajo presión y de recuperarse más rápido tras los fracasos.

Según los científicos, no se trata de la cantidad de tiempo pasado frente al juego, sino del carácter de la experiencia de juego. Se descubrió que los usuarios que participaron y combinaron diversos géneros formaron una especie de "dieta emocional". Es decir, la combinación de juegos de exploración complejos y proyectos relajantes sirve como la mejor protección contra el estrés.

Una nueva herramienta contra la soledad

Hoy en día, el problema de la soledad se considera un riesgo grave para la salud pública. Se ha demostrado que el aislamiento social afecta negativamente no solo la salud mental, sino también la física. Por ello, los especialistas buscan métodos económicos y convenientes para reducir el aislamiento social. Los videojuegos podrían ser una solución inesperada pero eficaz en este sentido.

Cabe destacar que los resultados de este estudio son coherentes con conclusiones científicas previas. Investigaciones anteriores habían mostrado que algunos juegos casuales ayudaban a reducir los signos de ansiedad y depresión. Los nuevos datos golpean los estereotipos de que los videojuegos aíslan a las personas de la sociedad y confirman su importancia en la lucha contra el estrés.

Sin embargo, los científicos advirtieron sobre un punto importante: los videojuegos no pueden sustituir el tratamiento de enfermedades mentales graves o la ayuda psicológica profesional. Deben verse únicamente como una herramienta complementaria para gestionar el estrés diario y mantener la estabilidad emocional. A pesar de ello, aumentan las evidencias sobre el impacto positivo de la industria del juego en la salud humana.