Intel continúa actualizando su línea de procesadores, pero se ha revelado que la próxima familia Raptor Lake Next se presentará en un ámbito más restringido de lo esperado. Según la información más reciente, las versiones móviles de esta generación estarán disponibles únicamente como modelos de la serie HX de alto rendimiento. Esto indica que Intel está orientando esta línea no hacia el mercado masivo, sino principalmente hacia computadoras portátiles destinadas a gamers y usuarios profesionales. Así lo informa Ixbt.com en su noticia .

Basándose en la información proporcionada por el conocido insider Jaykihn, el sitio ixbt.com informa que el número de modelos en la nueva línea será muy limitado. Específicamente, se espera que se ofrezcan a los usuarios configuraciones de 6+8 y 8+12 núcleos en la serie Core 7, así como procesadores insignia de 8+16 núcleos en el segmento Core 9 de máxima potencia. Este enfoque se alinea con la estrategia de la empresa de dirigir los recursos hacia los segmentos más exigentes.

Especificaciones técnicas y expectativas del mercado

Según los expertos, Raptor Lake Next podría presentar restricciones similares no solo en dispositivos móviles, sino también en el segmento desktop para computadoras de escritorio. Por ejemplo, es muy probable que la serie Arrow Lake Refresh también se limite a modelos de gama alta con multiplicador desbloqueado. Esto podría reducir un poco las opciones de elección para los usuarios de los segmentos medio y bajo.

Una de las principales ventajas de los nuevos procesadores se espera que sea su conveniencia económica. La conservación de la plataforma LGA1700 permite a Intel ofrecer soluciones asequibles para los usuarios. Ya que esta plataforma no solo permite que el precio del CPU sea más bajo, sino que también mantiene la posibilidad de utilizar la memoria RAM DDR4, ampliamente difundida y económica, en lugar de las memorias DDR5 que actualmente se consideran bastante caras.

En el mercado tecnológico de Uzbekistán, los productos de Intel son tradicionalmente líderes. El lanzamiento de la serie HX de la generación Raptor Lake Next podría tener un impacto positivo en el precio de las potentes laptops gaming y los dispositivos destinados a diseñadores gráficos en el mercado local. El soporte de la memoria DDR4 reducirá significativamente los costos de transición a un nuevo sistema.

Para su información, se planea que estas novedades salgan a la venta en 2025. Jaykihn es considerado una fuente confiable, habiendo anunciado previamente las pruebas del Core Ultra 9 285K y la descripción completa de la línea Core Ultra 200S. Por lo tanto, los entusiastas de Intel pueden esperar el próximo año nuevos dispositivos con un equilibrio entre rendimiento y precio.