Físicos miden la fuerza más poderosa del universo con una precisión récord

Una noticia mundial ha sacudido el mundo de la física: por primera vez, los científicos han logrado medir directamente la constante αs (alfa-s), que define la interacción nuclear fuerte entre quarks y gluones. Este estudio, publicado en la revista Nature, cambia fundamentalmente nuestra comprensión de una de las fuerzas principales que sostienen el universo y ofrece un resultado varias veces más preciso que todos los cálculos anteriores. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

La interacción fuerte es la fuerza que mantiene unidos a los quarks dentro de los protones y neutrones. Aunque es la más poderosa de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, su estudio siempre ha sido difícil para los científicos. El parámetro αs es la base de la teoría de la cromodinámica cuántica (QCD). Su particularidad es que, a altas energías, esta fuerza se debilita, mientras que a bajas energías se vuelve tan fuerte que es imposible observar los quarks en estado libre.

Abandono de modelos y nueva metodología

Según ixbt.com, hasta ahora, los experimentos realizados a través de los detectores ATLAS y CMS en grandes laboratorios como el CERN se basaban en ciertos modelos teóricos. Esto aumentaba la probabilidad de errores en las mediciones. En el nuevo estudio, los científicos abandonaron por primera vez los modelos y combinaron datos experimentales de baja energía con la cromodinámica cuántica en el retículo (lattice QCD).

En este método, el tiempo y el espacio se forman como una red (retículo) especial y las ecuaciones de la QCD se resuelven directamente basándose en principios fundamentales. Stefan Sint, profesor del Trinity College, destacó que precisamente este enfoque permitió evitar las complejidades relacionadas con el confinamiento de los quarks y obtener cifras precisas sin suposiciones adicionales.

Los resultados muestran que el nivel de error de la nueva constante es dos veces menor que el error global de todas las mediciones anteriores. Lo más importante es que los pequeños errores restantes son solo de carácter estadístico, relacionados con el método de Monte-Carlo. Esto garantiza la transparencia y el rigor científico del resultado.

Importancia para el Gran Colisionador de Hadrones

Este descubrimiento es prácticamente crucial para los experimentos en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC). Ahora, los físicos podrán reducir significativamente las incertidumbres teóricas al analizar las colisiones protón-protón. Esto aumenta la sensibilidad en la búsqueda de nuevos fenómenos físicos más allá del Modelo Estándar, como la materia oscura o partículas desconocidas.

En conclusión, la medición de la constante αs con tan alta precisión abre una nueva era en la comprensión de las leyes del micromundo del universo. Es un paso gigante no solo para la física teórica, sino para todas las áreas científicas que estudian el origen del universo y su estructura fundamental. Ahora los científicos pueden predecir con mayor precisión las fuerzas que gobiernan el universo.