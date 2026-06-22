El Pentágono adopta la IA: 200 horas de trabajo ahora se completan en 5

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos (Pentágono) ha comenzado a implementar a gran escala una plataforma de IA generativa llamada GenAI.mil, con el objetivo de acelerar los procesos administrativos y mejorar la eficiencia en el manejo de documentos. Gracias a esta tecnología, el personal militar y civil puede realizar tareas complejas, como la preparación de informes para el Congreso, mucho más rápido. Así lo informa Ixbt.com .

Según Ixbt.com, el nuevo sistema ya está siendo utilizado por cerca de 1,5 millones de empleados del ministerio. Cabe destacar que el Pentágono cuenta con una plantilla total de 3,5 millones de personas. La tarea principal de la plataforma GenAI.mil es facilitar el proceso de creación de los aproximadamente 1 400 informes obligatorios que se presentan anualmente al Congreso. Mientras que antes se requerían 200 horas de trabajo para preparar un solo documento, ahora la IA completa esta labor en solo 5 horas.

Arquitectura tecnológica e integración de Google Gemini

Lanzada en diciembre del año pasado, la plataforma GenAI.mil no es solo un programa, sino un agregador que combina varios modelos comerciales de IA. Actualmente, el sistema integra soluciones especializadas como Google Gemini for Government. Este enfoque permite al ministerio evitar la dependencia de un solo proveedor (vendor-lock) y seleccionar las tecnologías más eficaces.

Los representantes del Pentágono explican que la IA prepara un borrador del informe basado en grandes volúmenes de datos y documentos. Posteriormente, el empleado responsable revisa y edita el texto. Este método libera al personal de tareas administrativas tediosas y repetitivas, permitiéndoles enfocar su tiempo en misiones más estratégicas.

Control humano y regulación

El éxito en la implementación del sistema se debe a reglamentos claros y procesos de capacitación para el personal. Mientras que antes muchos empleados no sabían dónde ni cómo usar la IA, la plataforma centralizada y las normas oficiales resolvieron este problema. La dirección del Pentágono subraya que la IA no reemplaza al ser humano, sino que actúa únicamente como una herramienta de apoyo.

La responsabilidad final sobre el contenido y la exactitud de los documentos sigue recayendo en el ser humano. Todos los materiales generados por la IA pasan por una revisión obligatoria antes de ser enviados. Estas innovaciones tecnológicas demuestran la creciente importancia de la IA en la administración pública, no solo en el sistema de defensa de EE. UU., sino en todo el mundo.