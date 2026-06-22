Tesla atrae a ingenieros de TSMC con salarios elevados para su planta Terafab

Tesla, dirigida por Elon Musk, aspira a revolucionar la industria de los semiconductores. Con el fin de acelerar la construcción de su planta Terafab, destinada a producir sus propios chips, la empresa está intentando atraer a ingenieros de TSMC, el fabricante de microchips líder en el mundo con sede en Taiwán. Este movimiento se valora como un paso importante hacia la independencia tecnológica de Tesla. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según datos de ixbt.com, Tesla promete a los ingenieros tecnólogos experimentados salarios de 3 a 5 veces superiores a los ofrecidos por TSMC. Específicamente, se prevé que el salario anual de los especialistas comience en un promedio de 1,62 millones de yuanes, aproximadamente 240.000 dólares estadounidenses. Este nivel de ingresos se considera muy atractivo, incluso para el sector de la alta tecnología.

Sin limitarse solo al salario base, Tesla también ofrece a sus nuevos empleados paquetes de acciones restringidas como incentivo. Esta estrategia sirve no solo para atraer a los mejores especialistas, sino también para asegurar que permanezcan en la empresa a largo plazo. El objetivo es asimilar los procesos tecnológicos avanzados de TSMC y completar la construcción de la nueva planta lo más rápido posible.

El método tradicional de los gigantes de Silicon Valley

En realidad, la estrategia de atraer especialistas taiwaneses con salarios altos no es nueva. Gigantes de Silicon Valley como Google y Micron han utilizado este método durante muchos años. Tesla se ha convertido en el siguiente gran jugador en este campo de batalla. Esta «caza de talentos» muestra cuán feroz es la competencia en el mercado global de semiconductores.

Por ejemplo, en 2017, Google adquirió por 1.100 millones de dólares un equipo de 2.000 ingenieros que participaron en el desarrollo de los smartphones Pixel de HTC. Asimismo, en 2025, el gigante de las búsquedas incorporó a sus filas a especialistas de HTC en realidad virtual y mixta. Tesla sigue ahora este mismo camino, buscando ahorrar tiempo mediante la contratación de personal ya capacitado y altamente cualificado.

Se espera que la planta Terafab, el proyecto colosal de Elon Musk, comience a producir sus primeros procesadores a partir de 2026. La importancia de esta planta no se limita solo al suministro de chips para automóviles. Según el plan, cerca del 80 % de los productos fabricados se destinarán en el futuro a centros de datos (data-center) orbitales.

Si este proyecto se implementa con éxito, Tesla podría alcanzar el liderazgo no solo en el mercado de vehículos eléctricos, sino también en el campo de las tecnologías espaciales y los sistemas de computación de alto rendimiento. Por otro lado, la salida de especialistas de un gigante como TSMC podría provocar un problema de escasez de personal para la empresa taiwanesa.