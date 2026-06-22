Científicos proponen crear un « escudo » espacial contra las tormentas solares

Investigadores de la Universidad de Boston han desarrollado un método revolucionario para proteger el planeta Tierra contra fenómenos meteorológicos espaciales extremos. En el marco del proyecto llamado StormWall, se propone la creación de un « escudo de plasma » temporal en el límite de la magnetosfera. Según el trabajo científico publicado en la revista Space Weather, este sistema podría reducir casi a la mitad el impacto de las fuertes tormentas geomagnéticas en la Tierra. Así lo informa Ixbt.com.

Las fuertes tormentas causadas por las eyecciones de masa coronal en la superficie del Sol representan un riesgo serio para la infraestructura tecnológica moderna. Pueden interrumpir las comunicaciones por radio, los satélites y los sistemas de energía. Por ejemplo, una fuerte tormenta magnética en mayo de 2024 causó fallos en la navegación GPS de maquinaria agrícola en EE. UU., costando 500 millones de dólares a los agricultores.

Una medida de seguridad para la economía global

Según los cálculos de los científicos, las tormentas solares extremadamente fuertes que ocurren una vez cada cien años podrían causar daños superiores a 2,4 billones de dólares a los sistemas energéticos globales. Si el evento de Carrington de 1859, la tormenta más grande de la historia, se repitiera hoy, las consecuencias serían aún más catastróficas. El proyecto StormWall está dirigido precisamente a prevenir tales crisis globales.

El proyecto prevé el lanzamiento de seis aparatos especiales a la órbita geoestacionaria. Estos dispositivos liberarían sustancias ionizables, como el bario o el litio, en el límite de la magnetosfera. Bajo la influencia de la radiación solar, los átomos de estas sustancias pierden sus electrones y se convierten en plasma. La capa de plasma formada refuerza temporalmente la propiedad protectora de la magnetosfera e impide que la energía de la tormenta solar llegue a la Tierra.

El director de la investigación, Brian Walsh, señala que las sustancias liberadas al espacio no regresan a la atmósfera. La magnetosfera se limpia naturalmente de estas sustancias en aproximadamente seis horas. Sin embargo, debido a la corta duración del escudo, podría ser necesario repetir la misión durante tormentas prolongadas.

El papel de los cohetes Starship

El principal problema técnico del proyecto es el peso de la carga que debe transportarse al espacio. Los seis aparatos deben llevar una cantidad de sustancias equivalente a unas doce cisternas automovilísticas. Según los científicos, serían necesarios seis cohetes superpesados Starship de SpaceX para cumplir esta tarea. Por ahora, las capacidades oficiales de este cohete para entregar carga en órbita geoestacionaria no han sido totalmente confirmadas.

Según ixbt.com, los investigadores también están estudiando formas de reducir el costo del proyecto. Entre ellas, se planea prolongar la operatividad de StormWall liberando las sustancias más lentamente. Aunque esta idea está aún en fase teórica, es importante porque permitiría a la humanidad no solo observar las llamaradas solares, sino resistirlas activamente.