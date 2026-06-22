Cambio en la dirección de WhatsApp: Meta nombra a un empresario indio

Se ha producido un importante cambio de liderazgo en WhatsApp, considerada la plataforma de mensajería más popular del mundo. Meta ha nombrado a Kunal Shah, fundador de la fintech india CRED, como nuevo director en sustitución de Will Cathcart. Este cambio señala el inicio de una nueva era en la estrategia global de la compañía, especialmente en los ámbitos de los pagos digitales y las comunicaciones empresariales. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Will Cathcart estuvo al frente de WhatsApp durante casi siete años, periodo en el cual la mensajería pasó de ser una herramienta de chat personal a un ecosistema masivo. Bajo su mando se lanzaron funciones clave como Comunidades, Canales y la integración de AI. Se ha informado que Cathcart pasará ahora al departamento de desarrollo de nuevos productos dentro de Meta.

Acuerdo de 900 millones de dólares entre Meta y CRED

Simultáneamente al nombramiento, Meta anunció una inversión de 900 millones de dólares en la startup CRED, fundada por Kunal Shah. Como resultado de este acuerdo, Meta se convierte en accionista del gigante fintech. Kunal Shah dejará el cargo de CEO de CRED para asumir la dirección de WhatsApp, aunque mantendrá su participación accionaria.

Mark Zuckerberg destacó que Kunal Shah logró convertir a CRED en una de las empresas tecnológicas más importantes de la India. El jefe de Meta señaló que la "mentalidad creativa" y la visión global del nuevo gerente son fundamentales para el crecimiento de WhatsApp. Este nombramiento busca fortalecer la posición de WhatsApp en la India, su mercado más grande.

El mercado indio y los planes futuros

Actualmente, WhatsApp supera los 3.000 millones de usuarios, de los cuales más de 500 millones pertenecen a la India. A pesar de ello, la mensajería enfrenta dificultades frente a competidores locales como Google Pay y PhonePe en el sector de pagos digitales. Se espera que la amplia experiencia de Kunal Shah en fintech lleve el servicio WhatsApp Pay a un nuevo nivel.

En el futuro, WhatsApp no pretende ser solo una mensajería, sino desarrollar las siguientes líneas:

Implementación de ventas a través de comercio electrónico y cuentas business;

Popularización global del sistema de pagos digitales;

Ampliación de herramientas de comunicación para pequeñas y medianas empresas;

Garantía de transacciones financieras seguras y convenientes para los usuarios.

Kunal Shah es una figura muy prestigiosa en el ecosistema de startups de la India. A lo largo de su carrera ha invertido en más de 250 empresas y ha contribuido significativamente al desarrollo tecnológico del país. La nueva inversión de Meta elevó la valoración de mercado de CRED a casi 4.500 millones de dólares. Sin duda, estas decisiones de personal y financieras definirán el potencial comercial de WhatsApp en los próximos años.