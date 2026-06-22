SpaceX, dirigida por Elon Musk, continúa fortaleciendo su posición en el campo de la AI. Según informa TechCrunch, la startup Reflection AI, dedicada a las tecnologías de AI de código abierto, ha firmado un contrato importante con SpaceX para el uso de capacidades de cómputo. Bajo este acuerdo, la startup tendrá acceso a un centro de datos equipado con los chips más recientes de NVIDIA. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según los términos del contrato, Reflection AI pagará 150 millones de dólares mensuales desde el 1 de julio de 2026 hasta 2029. El valor total del acuerdo asciende a 6.300 millones de dólares. A cambio, la startup tendrá derecho a utilizar los chips NVIDIA GB300 AI y otros equipos de hardware auxiliares en el centro de datos Colossus 2, ubicado cerca de Memphis, Tennessee.

Cabe destacar que SpaceX ya había realizado acuerdos similares con gigantes tecnológicos como Anthropic y Google. Por ejemplo, Anthropic se comprometió a pagar 1.250 millones de dólares al mes, y Google 920 millones de dólares. Aunque el volumen del contrato con Reflection AI es relativamente menor, se valora como una de las inversiones en infraestructura más grandes para el desarrollo de sistemas de AI open-source.

Comienza la era de los modelos de código abierto

Reflection AI fue fundada en 2024 por ex investigadores de la división Google DeepMind. La startup busca crear una alternativa a los laboratorios cerrados como OpenAI y Anthropic a través de su estrategia "open-weight". Los modelos abiertos permiten a los usuarios ver y analizar libremente los parámetros entrenados, lo que aumenta la transparencia.

Ante las restricciones impuestas por el gobierno de EE. UU. a los modelos cerrados de Anthropic, como Fable y Mythos, el interés por los sistemas abiertos como Reflection AI ha crecido significativamente. Según representantes de la empresa, la colaboración con SpaceX les proporciona el "campo de juego" necesario para crear a gran escala los modelos abiertos más avanzados del mundo.

El centro de datos Colossus fue construido inicialmente para la empresa xAI de Elon Musk. Sin embargo, SpaceX optó por una estrategia de generación de ingresos alquilando sus valiosos chips de AI a laboratorios líderes mundiales en lugar de usarlos solo para proyectos internos. Esta es una señal importante para mercados emergentes como Uzbekistán: en la carrera tecnológica global, la capacidad de cómputo se está convirtiendo en la moneda principal.

Según los términos del contrato, ambas partes tienen el derecho de cancelar el acuerdo con un aviso de 90 días después de transcurrido el periodo inicial de tres meses. Esto demuestra el enfoque flexible de Elon Musk ante la situación volátil del mercado de la AI.