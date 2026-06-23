Google DeepMind y el estudio A24 inician colaboración en IA

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Google DeepMind y el estudio A24 inician colaboración en IA

DeepMind, la división de Google, uno de los gigantes tecnológicos mundiales, y el famoso estudio estadounidense A24 han anunciado un nuevo programa de investigación. El objetivo principal de esta colaboración es crear e implementar herramientas innovadoras basadas en inteligencia artificial (IA) para la industria del cine. Se espera que este proyecto inicie una nueva era en la fusión de la tecnología y el arte. Así lo informa Ixbt.com.

Los avances de vanguardia del laboratorio DeepMind estarán ahora estrechamente vinculados a los procesos creativos del estudio A24. A24 ocupa un lugar especial en el cine mundial gracias a sus películas de autor y su enfoque experimental. Las partes destacan que las nuevas herramientas no se desarrollarán en un laboratorio, sino basándose en las necesidades reales de directores y productores.

Proceso creativo e integración tecnológica

En el marco de esta colaboración, un equipo de investigadores y cineastas probarán juntos nuevas tecnologías. Este proceso abarcará todas las etapas, desde la preparación de las películas hasta la postproducción (montaje y efectos visuales). Los especialistas de Google DeepMind estudiarán los métodos de trabajo de los creadores cinematográficos para desarrollar sistemas que los ayuden en la narrativa y la creación de contenido visual.

Cabe señalar también que Google ha invertido en el estudio A24 para fortalecer aún más esta colaboración. Este paso demuestra que el proyecto no es un simple experimento a corto plazo, sino un plan estratégico a largo plazo destinado a transformar radicalmente la industria del entretenimiento. Dicha inversión sirve para combinar las capacidades tecnológicas con la libertad creativa.

Oportunidades futuras

Por el momento, no se ha establecido una lista precisa de productos finales, ya que el programa tiene un carácter de investigación pura. Nuevos métodos y herramientas surgirán gradualmente como resultado del diálogo entre ingenieros y grupos creativos. La idea principal es convertir los sistemas de IA en asistentes convenientes y útiles para los narradores visuales.

Esta colaboración refleja la tendencia global de convergencia entre los laboratorios de IA y las industrias creativas. Ahora, las tecnologías no son solo productos de ingeniería, sino que se convierten en una parte integral de la creación de obras de arte. Para los cineastas y entusiastas de la tecnología, esta experiencia podría definir nuevos estándares en el ámbito del arte digital en el futuro.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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