El mercado de la AI podría sufrir un golpe más duro que la crisis de las dotcom

Asvat Damodaran, profesor de finanzas de la Universidad de Nueva York, advirtió que una potencial crisis del mercado de la inteligencia artificial (AI) podría ser más dolorosa que el estallido de la burbuja dotcom de principios de los 2000. Según el experto, la situación actual difiere fundamentalmente de las crisis tecnológicas pasadas por su estructura de costos y la escala de las inversiones de capital. Así lo informa Ixbt.com.

En el podcast Intangible Economy, Damodaran recordó que el boom de Internet a finales de los 90 se basaba principalmente en software y proyectos virtuales. La industria de la AI actual exige una infraestructura física masiva: centros de datos (data-centers), potencia de cálculo y sistemas energéticos. El hecho de que gran parte de estos proyectos se financien mediante deuda aumenta aún más el riesgo.

Capacidad de capital y riesgos económicos

El profesor destaca que, en caso de una corrección brusca del mercado, las pérdidas no afectarían solo a los accionistas, sino también a acreedores y contratistas. Esto provocaría que la crisis se extendiera más allá del mercado de valores hacia la economía real. Las tecnologías de AI no funcionan como los negocios de IT tradicionales: cada nueva solicitud requiere recursos de cálculo adicionales a medida que aumenta el número de usuarios.

Damodaran compara este modelo con el servicio de Spotify: cada canción reproducida tiene un costo. Esto contradice las leyes clásicas de la economía de plataformas, ya que, en condiciones de márgenes bajos, el crecimiento de la base de usuarios podría consumir los fondos de la empresa en lugar de crear valor. La competencia de precios se intensifica, especialmente con la aparición de alternativas más baratas como DeepSeek de China.

"El horror de la AI" y consecuencias sociales

El economista califica el escenario más optimista de la inteligencia artificial como "el horror de la AI". Si la tecnología ofrece los resultados esperados y aumenta drásticamente la productividad, esto no se limitará a la automatización de algunas tareas. Este proceso podría dejar sin empleo a casi la mitad de los "cuellos blancos" — los empleados de oficina. El mercado aún no está contabilizando estos costos sociales.

Los grandes gigantes tecnológicos están construyendo infraestructuras con un periodo de amortización de 10 años, pero debido a la rapidez con la que cambian las tecnologías, corren el riesgo de quedar obsoletas en 5 años. Desde este punto de vista, Damodaran considera racional la estrategia cautelosa de Apple. Apple opta por observar el mercado y evitar errores costosos en lugar de realizar inversiones agresivas.

Según ixbt.com, sigue siendo incierto cuándo se recuperarán las inversiones de miles de millones de dólares que empresas como NVIDIA, Microsoft y Google están realizando en la infraestructura de AI. Las previsiones de Damodaran instan a los inversores a no convertirse en las próximas víctimas de una burbuja tecnológica.