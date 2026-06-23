Asus y Acer regresan al mercado alemán: finaliza la disputa de patentes con Nokia

Los gigantes tecnológicos taiwaneses Asus y Acer han restablecido oficialmente la venta de sus computadoras portátiles y PC personales en Alemania. Las restricciones, que duraron varios meses, fueron impuestas debido a una disputa de patentes con la empresa finlandesa Nokia. Esta decisión significa la estabilización del suministro de dispositivos tecnológicos en uno de los mercados más grandes de Europa. Así lo informa Ixbt.com.

La raíz del problema radica en la tecnología del códec de vídeo HEVC (H.265). En enero de 2024, un tribunal de Múnich falló a favor de Nokia, prohibiendo la venta, importación y distribución en territorio alemán de dispositivos que no contaran con el contrato de licencia correspondiente. Esta prohibición se aplicó primero a los productos de Acer y luego a los de Asus, obligando a las empresas a revisar sus estrategias.

Dos formas distintas de resolver el conflicto

Acer eligió un enfoque particular para regresar al mercado alemán. Según representantes de la empresa, los productos se ofrecerán ahora en dos versiones: dispositivos con el soporte HEVC ya activado y versiones fabricadas sin este códec. En el segundo caso, los usuarios podrán instalar independientemente software de terceros para trabajar con el formato H.265.

Asus prefirió llegar a un acuerdo directo con Nokia. Según ixbt.com, la empresa anunció que ha firmado un acuerdo de arbitraje con Nokia. En el marco de este acuerdo, las partes decidieron detener o finalizar todos los procesos judiciales en Alemania. Esto asegura el regreso de los dispositivos Asus al mercado sin restricciones técnicas.

En el punto más crítico de la disputa de patentes, Asus incluso se vio obligado a cerrar su tienda oficial en línea en Alemania. Cabe señalar que la decisión judicial solo se aplicaba a los productos suministrados recientemente y no afectó la venta de los productos existentes en los almacenes de los minoristas.

Esta situación ha demostrado una vez más la importancia de los derechos de patente en el mercado tecnológico global. Empresas como Nokia exigen estrictamente monetizar su propiedad intelectual, lo que genera costos adicionales o procesos legales complejos para los fabricantes.

Para los consumidores uzbekos, esta noticia tiene una importancia indirecta. El mercado alemán es el centro de distribución más grande de Europa y la estabilidad allí influye en los precios globales y en la velocidad de difusión de nuevos modelos en otras regiones. Teniendo en cuenta que los productos de Asus y Acer son populares en nuestro país, la resolución de los problemas legales de los fabricantes es una señal positiva para la estabilidad general de las marcas.