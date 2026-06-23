La compañía SpaceX, fundada por Elon Musk, ha alcanzado una nueva etapa en uno de sus proyectos más colosales para la colonización del espacio: la construcción del complejo de ensamblaje Gigabay. Esta instalación atrae la atención de la comunidad global no solo por sus capacidades técnicas, sino también por sus dimensiones sin precedentes. Las obras de construcción, que se llevan a cabo paralelamente en los estados de Texas y Florida, sentarán las bases para la producción masiva de cohetes Starship. Así lo informa Ixbt.com.

Según la información proporcionada por Colin Littke, reportero de NASASpaceflight, el edificio Gigabay que se levanta en el área de Starbase en Texas ya ha alcanzado el séptimo nivel. Esto significa que la nueva estructura ha superado en altura a los actuales hangares de ensamblaje Megabay. Cabe destacar que los hangares Megabay 1 y Megabay 2 de SpaceX tienen aproximadamente 100 metros de altura, donde actualmente se ensamblan las naves Starship y los boosters Super Heavy.

Capacidad de producción e importancia estratégica

Según Elon Musk, el Gigabay se convertirá en una de las instalaciones industriales más grandes del mundo. Su tarea principal consiste en producir mil cohetes Starship al año. Tal cifra es fundamental para llevar a cabo los planes de la humanidad de volar a Marte y construir bases permanentes en la Luna. En el sitio de construcción, la maquinaria pesada y las grúas trabajan sin descanso, lo que demuestra el ritmo acelerado del proyecto.

Al mismo tiempo, los trabajos en el sitio de Roberts Road en Florida están a punto de finalizar. Aquí se está instalando la parte principal de la estructura Gigabay, incluyendo el techo y los cierres entre pisos. La puesta en marcha de tales capacidades en dos estados grandes simultáneamente consolidará el liderazgo absoluto de SpaceX en la industria espacial.

Pruebas y planes futuros

Hasta ahora, los especialistas de SpaceX han realizado cinco vuelos de prueba exitosos del sistema Starship (booster Super Heavy y nave Starship). Cada vuelo permitió perfeccionar el sistema y prepararse para las siguientes etapas. Aunque aún no se ha revelado cuántos cohetes se ensamblarán exactamente en 2025, se espera que estas cifras aumenten drásticamente con la puesta en marcha del Gigabay.

Esta noticia también es de gran importancia para los entusiastas de la tecnología en Uzbekistán. El aumento de cohetes económicos y reutilizables contribuirá a la reducción del precio de los satélites y a la expansión de la cobertura de internet global. Estos pasos revolucionarios dados por SpaceX llevarán sin duda el turismo espacial y la ciencia a un nivel completamente nuevo en las próximas décadas.