Rusia amplía su infraestructura espacial: construyen una nueva estación de medición en Sajalín

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Rusia amplía su infraestructura espacial: construyen una nueva estación de medición en Sajalín

La construcción de la estación de medición (TOP) de la línea « Sajalín », de importancia estratégica en el Lejano Oriente ruso, ha entrado en su fase final. Se espera que este objeto sea uno de los eslabones principales para el control de los cohetes y satélites lanzados desde el cosmodromo « Vostochniy », así como para el procesamiento de los datos recibidos. Así lo informa el sitio Ixbt.com.

Según datos de la corporación estatal « Roskosmos », el nivel general de preparación del proyecto es actualmente del 75 %. La puesta en marcha de este punto permitirá un control más seguro y preciso de los vuelos en el marco del programa espacial ruso. Este sitio desempeñará un papel decisivo, especialmente en el establecimiento de comunicaciones con los cohetes « Angara » de nueva generación y diversos satélites.

Capacidades técnicas y proceso de construcción

Actualmente, el ritmo de los trabajos en el objeto se ha acelerado significativamente. Según el plan, se deben instalar un total de 9 complejos de antenas, de los cuales 4 ya han sido completamente montados. Estos dispositivos sirven para recibir datos de telemetría de las naves espaciales y transmitirles comandos.

La infraestructura no se limita solo a las instalaciones técnicas. En la zona también continúa la construcción de un módulo de control, un hotel para especialistas y edificios administrativos. Esto permitirá que el objeto funcione de manera autónoma y creará condiciones para la residencia permanente del personal.

Importancia regional y perspectivas

La construcción de la estación de medición de « Sajalín » es importante no solo para el sector espacial, sino también para la economía de la región. Una vez que el proyecto esté plenamente operativo, se crearán cerca de 100 nuevos puestos de trabajo de alta tecnología en la región de Sajalín. Esto servirá para atraer ingenieros y especialistas cualificados a la zona.

Se prevé que la entrega del objeto para su uso se realice para finales de 2026. Según los expertos, el aumento de este tipo de estaciones ampliará las capacidades del cosmodromo « Vostochniy » y aumentará la competitividad en el mercado internacional de servicios espaciales. Asimismo, el nivel de fiabilidad en la gestión de constelaciones de satélites alcanzará un nuevo nivel.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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