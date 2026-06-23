Revolución en baterías: las baterías de sodio-ion resisten hasta -40 °C

Se ha producido un avance tecnológico largamente esperado en la industria de los vehículos eléctricos. FAW Jiefang anunció la conclusión exitosa de pruebas a gran escala de una nueva generación de baterías de sodio-ion desarrolladas en colaboración con HiNa Battery. Se espera que esta tecnología solucione uno de los puntos más críticos del sector: la pérdida de potencia y los largos tiempos de carga de las baterías en climas fríos. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Para el proceso de prueba se utilizó un tractor eléctrico pesado modelo FAW Jiefang J6P. Este camión está equipado con una enorme batería de sodio-ion con una capacidad de 339 kWh. Durante las pruebas, que duraron siete meses, el vehículo recorrió más de 15 000 kilómetros, demostrando su fiabilidad en diversos escenarios de explotación complejos.

Frío extremo y carga rápida

El aspecto más sorprendente de la nueva batería es su resistencia a las bajas temperaturas. Según ixbt.com, incluso cuando la temperatura del aire descendía hasta los -40 °C, la batería conservaba más del 90 % de su capacidad útil. Este indicador es varias veces superior al de las baterías de litio-ion tradicionales, lo que permite el uso eficiente de camiones eléctricos incluso en regiones nórdicas.

En el sector de la logística, el tiempo es el recurso más valioso. La nueva tecnología de sodio-ion responde plenamente a este requisito: a pesar de su enorme capacidad de 339 kWh, la carga completa de la batería solo toma entre 20 y 25 minutos. Esto permite preparar el camión para un nuevo viaje largo durante un breve descanso del conductor.

Durabilidad y vida útil a largo plazo

La vida útil de la batería también sorprendió a los expertos del sector. Investigaciones realizadas en laboratorio mostraron que la batería puede soportar más de 8 000 ciclos de carga. Este es un indicador significativamente superior a los estándares industriales actuales. Tal durabilidad será un factor importante para reducir los costos de explotación de las empresas de transporte.

Esta tecnología también tiene un gran potencial en las condiciones de Uzbekistán. Teniendo en cuenta que en algunas regiones del país las temperaturas bajan drásticamente en invierno y hay un calor intenso en verano, las baterías de sodio-ion resistentes a influencias externas podrían impulsar el desarrollo del transporte eléctrico. Gracias a una base de materias primas más económica, estas baterías también servirán para reducir el precio de los coches eléctricos en el futuro.

Actualmente, FAW Jiefang está trabajando para implementar esta tecnología en la producción en serie y su aplicación generalizada en el mercado del transporte comercial. Si las baterías de sodio-ion se popularizan, esto reducirá la dependencia del litio no solo en camiones, sino también en el segmento de coches eléctricos ligeros.