La empresa rusa Bulat presenta una nueva generación de estaciones base

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La empresa rusa Bulat presenta una nueva generación de estaciones base

La empresa rusa Bulat ha ampliado considerablemente su línea de estaciones base destinadas a operadores de comunicaciones móviles. Este fabricante, perteneciente a Rostelekom, ha aumentado el rango de frecuencias de sus dispositivos para adaptarlos a las demandas de las redes modernas. Esta novedad es valorada como un paso importante hacia la modernización de la infraestructura de telecomunicaciones. Así lo informa Ixbt.com.

En el complejo científico-productivo de tecnologías de telecomunicaciones rusas en San Petersburgo, se han producido los primeros prototipos capaces de operar en las frecuencias de 800, 900, 1800, 2100, 2300 y 2600 MHz. Según ixbt.com, la cobertura de estos rangos permite a los operadores expandir la red de manera más flexible en diversas condiciones geográficas y técnicas.

Aumento de las capacidades técnicas y la potencia

En las estaciones base de nueva generación, también se ha incrementado la potencia de la unidad de procesamiento de señales. Este cambio permite utilizar el equipo no solo en zonas remotas, sino también en grandes ciudades densamente pobladas y áreas con alta carga de red. Se garantiza una amplia zona de cobertura gracias a receptores de alta sensibilidad.

Las estaciones base de Bulat están diseñadas principalmente para operar bajo los estándares LTE-Advanced y GSM. Además, los dispositivos incluyen el sistema de gestión propio de la empresa, lo que reduce la dependencia de software externo y aumenta la seguridad y estabilidad del sistema.

Los fabricantes señalan que las nuevas capacidades permiten a los operadores utilizar diversos escenarios de despliegue de red. Esto abarca desde la cobertura de nuevas áreas de comunicación hasta el aumento de la capacidad de las redes existentes. Actualmente, cerca de 2000 estaciones base de la marca Bulat han sido probadas con éxito y están operativas en la red del operador T2.

Cabe recordar que, a principios de junio de este año, el operador T2 lanzó la tecnología VoLTE (Voice over LTE) precisamente a través de las estaciones Bulat. Esto demostró en la práctica que es posible proporcionar comunicaciones de voz de alta calidad mediante equipos de fabricación local. En el futuro, la difusión de estas tecnologías en los países de la CEI y su impacto en la calidad de las comunicaciones regionales seguirán siendo el centro de atención de los expertos.

BulatLTETelecomunicacionesRostelekomTecnología
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Abror Shuhratov
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