Lanzamiento inminente del Vivo X Fold6: cámara de 200 MP y precios récord

La compañía china Vivo se prepara para presentar su próximo smartphone plegable, el Vivo X Fold6. Este dispositivo, cuyo anuncio oficial se espera para el 26 de junio, está sorprendiendo a los expertos del sector por sus especificaciones técnicas y su precio. La nueva generación de smartphone no solo incorpora tecnologías avanzadas, sino también un aumento significativo en el costo. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la información de ixbt.com, el Vivo X Fold6 ha aparecido en las principales plataformas de venta en China para preventa, revelando los precios de todas sus configuraciones. El smartphone se presentará en cuatro versiones: 12/256 GB, 12/512 GB, 16/512 GB y la versión superior con 16 GB + 1 TB de memoria. Los precios oscilan entre los 1 475 y los 1 850 dólares.

Cabe destacar que el nuevo modelo es considerablemente más caro que la versión anterior, el Vivo X Fold 5. Mientras que la generación anterior se vendía entre 6 999 y 9 499 yuanes, se observa que el precio del nuevo modelo ha aumentado hasta un 40 % en algunas configuraciones. Este incremento se justifica por la instalación de componentes de alta tecnología y soluciones innovadoras.

Especificaciones técnicas: pantalla Samsung y batería potente

La principal ventaja del Vivo X Fold6 es su pantalla interna. La enorme pantalla plegable de 8,02 pulgadas fabricada por Samsung puede alcanzar un brillo de hasta 5000 nits. Este es uno de los valores más altos del mercado actual, lo que garantiza la claridad de la imagen incluso bajo la luz solar. Para la energía, el dispositivo cuenta con una batería de 7000 mAh, que también admite el sistema de carga inalámbrica.

Para el rendimiento del smartphone se ha elegido el procesador Dimensity 9500 Super Edition. Como software, cuenta con la capa OriginOS 6 Fold, especializada en el modo multitarea. Los usuarios podrán abrir y trabajar con hasta cinco aplicaciones simultáneamente en una sola pantalla.

Cámara e innovaciones ópticas

En cuanto a las capacidades de la cámara, el Vivo X Fold6 ha alcanzado un verdadero nivel flagship. La cámara principal del dispositivo está equipada con un sensor de 200 megapíxeles, que permite obtener imágenes ricas en detalles. Además, el modelo incluye los siguientes módulos:

una cámara periscópica con sensor Sony LYT-602;

un módulo ultra gran angular de 50 megapíxeles;

un sistema de soporte para teleconvertidor externo.

Este sistema óptico convierte al smartphone en una de las opciones más atractivas para los entusiastas de la fotografía móvil. Especialmente, el sensor Sony y la capacidad de usar un teleconvertidor son útiles para capturar objetos lejanos con calidad. Teniendo en cuenta la popularidad de la marca en el mercado de Uzbekistán, se espera que este nuevo flagship sea un competidor serio para la serie Samsung Galaxy Z Fold.