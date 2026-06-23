La cuestión de la seguridad en el uso de patinetes eléctricos y medios de micromovilidad sigue siendo relevante en todo el mundo, incluido Uzbekistán. Yurent, uno de los servicios de kikshering más populares de Rusia, ha comenzado a probar una nueva tecnología que permite verificar automáticamente la edad de los usuarios. Este proyecto, implementado a través del sistema « Digital ID » de la plataforma nacional Max, tiene como objetivo restringir el uso de patinetes por parte de menores. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Actualmente, esta solución innovadora se ha puesto en marcha en modo piloto en las ciudades de San Petersburgo y Kaliningrado. Se prevé que el sistema se implemente plenamente en todas las áreas donde esté disponible el servicio de kikshering para finales de año. Este tipo de enfoques tecnológicos no solo garantizan la seguridad vial, sino que también aumentan la responsabilidad social de las empresas.

¿Cómo funciona el sistema?

Según ixbt.com, los usuarios no tienen que pasar por procesos complejos para confirmar su edad. Basta con entrar en la sección « Perfil » de la aplicación de kikshering y pulsar el botón de verificación a través de « Digital ID ». El requisito principal es que la aplicación de kikshering y el sistema de identificación digital estén vinculados al mismo número de teléfono.

El proceso de confirmación está totalmente automatizado y no se requieren documentos adicionales del usuario. Lo más importante es que este proceso se realiza una sola vez y no es necesario repetirlo al alquilar un patinete en el futuro. Esto simplifica la experiencia del usuario y, al mismo tiempo, proporciona al proveedor información precisa sobre la edad real del cliente.

Historia del desarrollo de la tecnología

La tecnología « Digital ID » de la plataforma Max fue presentada inicialmente en septiembre de 2025 para facilitar el proceso de compra de productos con límite de edad. Posteriormente, el alcance de esta tecnología se amplió y, a partir de abril de 2026, comenzó a utilizarse también en los sistemas de registro rápido (check-in) de los hoteles.

En el mercado de Uzbekistán, el alquiler de patinetes eléctricos también se ha vuelto popular en los últimos años. En grandes ciudades como Taskent, la implementación de sistemas de identificación digital podría ser pertinente en el futuro para prevenir accidentes de tráfico relacionados con los patinetes. Por ahora, los servicios de kikshering locales realizan la identificación principalmente a través de tarjetas bancarias, pero como demuestra la experiencia internacional, los sistemas de Digital ID especializados se consideran mucho más fiables.

Esta novedad demuestra que los procesos de regulación en el sector de la micromovilidad están evolucionando en armonía con las soluciones tecnológicas. En el futuro, se espera que tales sistemas permitan verificar a distancia no solo la edad, sino también la posesión de un permiso de conducir.