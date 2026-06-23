El fin oficial de las redes 2G en Hong Kong

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El fin oficial de las redes 2G en Hong Kong

Una nueva era ha comenzado en el desarrollo de las tecnologías de comunicación móvil en Hong Kong: la actividad de las redes de segunda generación (2G) ha sido totalmente interrumpida en la región. El operador China Mobile Hong Kong lo anunció con la aprobación de la Oficina de Telecomunicaciones de Hong Kong. Con esta decisión, la antigua tecnología que sirvió durante décadas pasa a la historia. Así lo informa Ixbt.com.

El proceso se llevó a cabo gradualmente durante varios años. Primero, el 30 de septiembre de 2021, Hutchison Telephone abandonó la red 2G. Después, SmarTone cesó este servicio el 14 de octubre de 2022 y el operador HKT el 8 de noviembre de 2024. Durante los últimos dos años, China Mobile Hong Kong había sido el único proveedor de 2G en la región.

Según ixbt.com, con este paso de China Mobile Hong Kong, la comunicación 2G ha desaparecido por completo en Hong Kong. Cabe destacar que tres grandes operadores chinos operan en Hong Kong, pero solo China Mobile Hong Kong posee sus propias estaciones base. China Unicom y China Telecom funcionan como operadores virtuales (MVNO) alquilando redes locales.

Las redes 3G también están en la lista

El abandono de las tecnologías antiguas no se limita solo a la 2G. China Mobile Hong Kong está actuando más rápido que nadie para desactivar los servicios 3G, planeando completar este proceso para el 30 de junio de 2025. Los arrendatarios de la red, China Unicom y China Telecom, también dejarán de prestar servicios 3G respectivamente.

Actualmente, grandes empresas como Hutchison, SmarTone y HKT también están reduciendo el espectro 3G. La comunicación de tercera generación es casi inexistente en el centro de la ciudad y en las zonas densamente pobladas. Solo algunas estaciones base funcionan temporalmente en zonas remotas y algunas islas, pero se espera que su actividad cese pronto.

Estos cambios sirven para liberar frecuencias para las tecnologías modernas 4G y 5G y mejorar la eficiencia de la red. Para un centro tecnológico como Hong Kong, este es un proceso natural, ya que la gran mayoría de los usuarios ya han migrado a internet de alta velocidad y servicios de voz de calidad. El pequeño número de abonados que utilizan dispositivos antiguos deberá ahora actualizar sus gadgets.

Hong KongChina Mobile2G5GTecnología
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Abror Shuhratov
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