Superhuman adquiere la startup GPTZero especializada en detección de textos de AI

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Superhuman adquiere la startup GPTZero especializada en detección de textos de AI

Superhuman, líder en servicios de correo electrónico y edición de textos, ha anunciado la adquisición de GPTZero, uno de los servicios más populares del mundo para la detección de contenido generado por AI. Este acuerdo marca una nueva etapa en la competencia por diferenciar el trabajo humano de los productos de redes neuronales en el mundo digital. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia .

La historia del proyecto GPTZero es singular. La startup fue fundada hace tres años por Edward Tian, graduado de la Universidad de Princeton. Lo que comenzó como una simple tesis de grado se convirtió rápidamente en una plataforma de escala global. Según Business Insider, GPTZero cuenta hoy con más de 19 millones de usuarios registrados.

La startup también ha logrado hitos financieros significativos. Los ingresos recurrentes anuales (ARR) de la empresa ascienden a 30 millones de dólares. Edward Tian y su cofundador Alex Cui atrajeron un total de 13,5 millones de dólares en inversiones de fondos de capital riesgo como Uncork Capital y Footwork. Se informó que para 2024 el proyecto ya era totalmente rentable.

Competencia y objetivos estratégicos

Curiosamente, Superhuman (plataforma adquirida el año pasado por Grammarly y rebranded bajo ese nombre) ya contaba con una herramienta de detección de AI. Sin embargo, la dirección de la empresa decidió ampliar sus capacidades adquiriendo a un competidor tan fuerte como GPTZero. Los representantes de la compañía justifican esta compra bajo el principio de que «dos detectores de AI son mejores que uno».

GPTZero se centra principalmente en detectar el «AI slop» (basura de AI) en los textos y proteger la autoría humana. La herramienta de Grammarly ayuda más a los estudiantes a editar sus textos y reducir la apariencia de haber sido escritos por AI. Ahora, estos dos enfoques se unirán en un único ecosistema.

Esta noticia también es de gran relevancia para los usuarios y profesionales de la educación en Uzbekistán. En un momento en que aumentan los trabajos académicos y artículos escritos con ChatGPT y otras redes neuronales, el perfeccionamiento de herramientas como GPTZero se vuelve esencial para verificar la originalidad del contenido. Aunque el valor final del acuerdo no ha sido revelado, se considera una de las compras más importantes del año en el mercado tecnológico.

SuperhumanGPTZeroInteligencia ArtificialStartupGrammarly
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Nodirbek Razzokov
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