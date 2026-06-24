Las tripulaciones principal y de reserva de la nave espacial tripulada Soyuz MS-29, encargada de llevar a cabo la próxima expedición de larga duración a la Estación Espacial Internacional (EEI), han sido oficialmente declaradas totalmente preparadas para el vuelo. Tras las verificaciones finales realizadas por la comisión estatal, se determinó que la calificación y el estado de salud de los cosmonautas cumplen plenamente con los requisitos para ejecutar la misión orbital. Así lo informa el sitio Ixbt.com .

Este proceso, llevado a cabo en el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas, es una de las etapas decisivas para los participantes de la misión. Los especialistas evaluaron no solo los conocimientos técnicos de los miembros de la tripulación, sino también su capacidad de reacción ante situaciones imprevistas. Tras la conclusión positiva de la comisión, los miembros del grupo partirán hacia el cosódromo de Baikonur para la etapa final de preparación.

Composición de la tripulación y fecha del vuelo

Según lo previsto, el lanzamiento de la nave Soyuz MS-29 está programado para el 14 de julio de este año. La tripulación principal está integrada por los cosmonautas rusos Anna Kikina y Petr Dubrov, así como por el astronauta de la NASA Anil Menon. Cabe destacar que esta composición se ha formado en el marco de la cooperación internacional para ampliar el alcance de las investigaciones científicas en la estación.

Siguiendo la tradición, un grupo de reserva también ha recibido entrenamiento. El equipo de reserva incluye a los cosmonautas Konstantin Borisov y Dmitriy Petelin, junto con Deniz Bernhem, representante de la NASA. Ellos realizarán entrenamientos al mismo nivel que la tripulación principal hasta el vuelo y estarán listos para asumir la misión en caso de necesidad.

Objetivos de la misión orbital

Una vez que la nave se acople a la EEI, los nuevos miembros de la expedición se unirán al equipo que opera actualmente en la estación. Tendrán asignadas diversas tareas importantes, incluyendo la realización de experimentos científicos complejos, el mantenimiento técnico de los sistemas de la estación y asegurar la estabilidad general de la plataforma.

Según Ixbt.com, las investigaciones que se llevarán a cabo en el marco de esta expedición abarcarán los campos de la biología, la física y la medicina espacial. Estas misiones permiten no solo desarrollar la ciencia fundamental, sino también probar tecnologías necesarias para la futura colonización de la Luna y los vuelos a Marte.

Para la región de Asia Central, y especialmente para Uzbekistán, la importancia de este vuelo radica en que cada lanzamiento desde el cosódromo de Baikonur atrae la atención de especialistas y aficionados del sector aeroespacial de la región. El éxito de la misión marcará una nueva etapa en la cooperación de la exploración espacial internacional.