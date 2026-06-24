Xiaomi presenta su primer almacenamiento de datos NAS: precios y características

El gigante tecnológico chino Xiaomi ha anunciado oficialmente el Xiaomi Smart Storage, el primer servidor de almacenamiento en red (NAS) en la historia de la compañía, llenando un vacío importante en su ecosistema. El director de la empresa, Lu Weibing, presentó esta novedad como un miembro estratégico y nuevo del ecosistema de la marca. El dispositivo permite crear un sistema de nube personal en casa y almacenar de forma centralizada los datos de todos los gadgets. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

El proceso de preventa ya ha comenzado en las plataformas Xiaomi Mall y Xiaomi Youpin. El Xiaomi Smart Storage promete a los usuarios no solo el almacenamiento de archivos de gran tamaño, sino también una integración fluida con otros dispositivos inteligentes de la compañía. Se espera que sea una solución conveniente, especialmente para los usuarios que crean una gran cantidad de contenido de foto y video.

Especificaciones técnicas y capacidad

El nuevo dispositivo NAS se ofrece en varias modificaciones para diferentes necesidades. Según los datos de Ixbt.com, los precios del dispositivo se han fijado según su capacidad de memoria de la siguiente manera:

Versión de 4 TB — 340 dólares;

Versión de 8 TB — 425 dólares;

Versión de 16 TB — 690 dólares.

Una de las principales ventajas del dispositivo es su soporte para formatos universales. Se informó que el Xiaomi Smart Storage puede aceptar discos duros (HDD) SATA de 2,5 pulgadas y 3,5 pulgadas. Esto permite a los usuarios actualizar o ampliar la memoria de forma independiente en el futuro.

Integración multiplataforma

Xiaomi ha adaptado su nuevo producto a todos los sistemas operativos populares. El dispositivo se integra completamente con gadgets que funcionan con Android, iOS, Windows, macOS e incluso Linux. Esto garantiza un acceso rápido a los archivos desde iPhones, MacBooks o computadoras Windows en la red doméstica.

Los analistas señalan que el debut de este producto en el mercado coincide con la presentación del smartphone insignia Xiaomi 15 Ultra (indicado como 17 Ultra en algunas fuentes). Esta estrategia está orientada a permitir que los usuarios carguen videos 8K de alta calidad y fotos en formato RAW directamente al almacenamiento doméstico.

Teniendo en cuenta la popularidad de los productos Xiaomi en el mercado de Uzbekistán, el Xiaomi Smart Storage podría ser una excelente alternativa para los usuarios locales, especialmente para aquellos que no desean pagar suscripciones mensuales a servicios de nube extranjeros (como Google Drive o iCloud). Aunque la fecha de lanzamiento en el mercado global aún no ha sido revelada, sus especificaciones técnicas demuestran que es competitivo frente a sus rivales.