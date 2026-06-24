Chips NVIDIA se venden al doble de precio en el « mercado negro » de China

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Chips NVIDIA se venden al doble de precio en el « mercado negro » de China

A pesar de las estrictas restricciones de exportación impuestas por Estados Unidos, los gigantes tecnológicos chinos continúan adquiriendo chips NVIDIA por vías ilegales para desarrollar sus sistemas de inteligencia artificial (AI). Según informa el Financial Times, el precio de los servidores equipados con chips NVIDIA en los mercados clandestinos de China ha alcanzado hoy el doble de los precios oficiales en EE. UU. Esto es lo que informa Ixbt.com.

Específicamente, los servidores basados en la última arquitectura B300 de NVIDIA se valoran en aproximadamente 7 millones de yuanes (o 1 millón de dólares) a través de canales ilegales. En comparación, estos mismos productos son dos veces más baratos en las cadenas de suministro legales de EE. UU. Esta situación demuestra cuán agudo es el déficit de potencia de cálculo de alto rendimiento en China.

Sanciones y aumento drástico de precios

Las nuevas regulaciones introducidas por el Departamento de Comercio de EE. UU. a finales de mayo de este año han complicado aún más la situación. Estas restricciones han detenido casi por completo las rutas alternativas, incluyendo la entrada de chips avanzados como Blackwell y Rubin a China a través de estructuras extranjeras. Como resultado, junto con el aumento del riesgo de suministro, los precios se han disparado.

Según cálculos de expertos, solo en 2025 podrían entrar contrabandeados a China chips NVIDIA por valor de 1.000 millones de dólares. Aunque las nuevas prohibiciones no han podido detener el flujo por completo, han dificultado significativamente las cadenas logísticas. No obstante, las empresas chinas están dispuestas a comprar estos chips a cualquier precio para no quedarse atrás en la carrera de la AI.

Impulso a la producción local

Mientras los productos de NVIDIA siguen siendo el estándar mundial para el entrenamiento de modelos de AI, el gobierno chino y el sector privado están destinando grandes fondos al desarrollo de su propia industria de semiconductores. El objetivo es reducir la dependencia de las tecnologías estadounidenses y protegerse de las restricciones externas.

Por ejemplo, Ma Lin, vicepresidente de Nio, señaló que la empresa ha utilizado chips NVIDIA durante varios años, con un volumen de compras anuales de 300 millones de dólares. Sin embargo, debido a las constantes restricciones y riesgos, Nio ha decidido crear sus propios chips. Esta tendencia también se observa en otras corporaciones tecnológicas chinas.

En conclusión, el auge del «mercado negro» de chips NVIDIA es un ejemplo claro de la confrontación tecnológica global. Para los desarrolladores chinos, estos chips no son solo hardware, sino un recurso estratégico que asegura la competitividad futura. Por ello, parece que ni siquiera el doble del precio logra detenerlos.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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