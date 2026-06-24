Revolución de la física cuántica: el secreto de los agujeros negros resuelto mediante la teoría de cuerdas

Se ha realizado un nuevo descubrimiento científico sobre los agujeros negros y los límites de la expansión del universo, considerados algunos de los enigmas más complejos de la física moderna. Los científicos han hallado un nuevo método para calcular los estados cuánticos en los horizontes cósmicos utilizando la teoría de cuerdas. Se espera que este hallazgo resuelva el problema de la «infinitud» que ha frustrado a los físicos durante mucho tiempo y abra una nueva página en la comprensión de la microestructura del universo. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Los horizontes son límites en el espacio más allá de los cuales un observador no puede obtener ninguna información. El ejemplo más conocido es el horizonte de sucesos de un agujero negro, desde donde incluso el retorno de la luz es imposible. Asimismo, el horizonte de de Sitter, que surge como resultado de la expansión acelerada del universo, también oculta regiones remotas. Un nuevo estudio publicado en la revista Physical Review Letters se dedica precisamente a los procesos cuánticos en estos límites.

Científicos del Centro Internacional de Física Teórica Abdus Salam en Italia y de la Universidad de Ámsterdam estudiaron el concepto denominado «modos de borde» (edge modes). Estos modos no se propagan por todo el espacio, sino que son estados cuánticos especiales situados precisamente en el límite del horizonte. En la teoría cuántica de campos convencional, el cálculo de estos estados generaba infinitudes matemáticas, lo que hacía que los cálculos carecieran de sentido.

Teoría de cuerdas y solución matemática

Los científicos utilizaron la teoría de cuerdas para resolver este problema. Según esta teoría, todas las partículas elementales no son puntos, sino que se representan como «cuerdas» vibrantes unidimensionales. Gracias a la estructura peculiar de la teoría de cuerdas y su simetría modular, los resultados infinitos de los cálculos anteriores fueron sustituidos por cifras precisas y finitas.

La investigación demostró que los estados cuánticos cerca del horizonte no son simplemente líneas geométricas, sino que actúan como portadores de información cuántica independientes. Esto es de importancia decisiva para explicar la entropía de los agujeros negros y sus propiedades termodinámicas. Los científicos demostraron el mecanismo de almacenamiento de información en los horizontes integrando partículas de diferentes espines y masas en un único sistema.

Un paso hacia la gravedad cuántica

La importancia práctica de este trabajo científico radica en que es un paso crucial hacia la unificación de la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad general (gravedad). Actualmente, la ciencia no ha logrado armonizar estas dos grandes teorías. Los nuevos resultados obtenidos a través de la teoría de cuerdas permiten comprender la estructura microscópica del espacio-tiempo.

Los investigadores señalan que los resultados fueron inesperados, ya que los estrictos requisitos de simetría podrían haber alterado el resultado matemático. Sin embargo, todas las condiciones coincidieron, dando lugar a un modelo estable. En el futuro, los científicos planean aplicar este enfoque a modelos de agujeros negros más complejos y a diversos escenarios de expansión del universo.

Según ixbt.com, este descubrimiento podría cambiar completamente nuestra percepción sobre cómo surgió el universo y cómo se almacena la información en sus límites. Los horizontes ya no se ven como simples «barreras», sino como archivos cuánticos que guardan los secretos más fundamentales del cosmos.