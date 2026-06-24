Slate Auto, respaldada por Jeff Bezos, presenta un coche eléctrico asequible

Mientras el mercado de los vehículos eléctricos se expande día a día, la startup Slate Auto, financiada por el multimillonario Jeff Bezos, ha anunciado su novedad revolucionaria. La empresa ha fijado el precio inicial de su primera pick-up eléctrica en 24 950 dólares. Esta cifra es la mitad del precio medio de un coche nuevo en EE. UU., y se espera que este paso inicie una verdadera guerra de precios en el segmento del transporte eléctrico. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Este modelo presentado por Slate Auto destaca no solo por su precio, sino también por la mejora de sus capacidades técnicas. Inicialmente, se estimaba que la autonomía del modelo base era de 150 millas (aprox. 241 km) por carga, pero según los últimos datos, esta cifra ha aumentado a 205 millas (330 km). Según ixbt.com, la empresa comenzó a aceptar pedidos anticipados para el nuevo automóvil a partir del miércoles.

Principio de transformación y simplicidad

El vehículo de Slate Auto se distingue por su estructura ultra simple y versátil. El coche se presenta inicialmente como una pick-up para dos personas, pero puede convertirse fácilmente en un SUV para cinco personas. El precio de esta versión transformada comienza en 29 950 dólares. Lo importante es que los propietarios podrán realizar estos cambios de forma independiente mediante instrucciones especiales.

Con el objetivo de reducir los costes al máximo, el fabricante ha tomado varias decisiones inusuales. Por ejemplo, el coche no dispone de un sistema de infoentretenimiento tradicional y las ventanillas se suben manualmente. Además, se ha eliminado el proceso de pintura en fábrica: todos los coches se entregan en un material compuesto gris uniforme. Los clientes pueden encargar vinilos (wrap) de diferentes colores según sus preferencias.

Competencia y estrategia de mercado

Actualmente, la competencia en el segmento de coches eléctricos económicos no es muy fuerte. El producto de Slate Auto será el principal competidor de modelos como el Chevrolet Bolt (29 000 dólares) y el Nissan Leaf (32 000 dólares). Ford también planea lanzar una pick-up eléctrica de 30 000 dólares para 2027, pero Slate Auto ya ha comenzado a ocupar este nicho del mercado.

La empresa ha renunciado a los concesionarios tradicionales y ha optado por un modelo de venta directa al cliente, al igual que Tesla, Rivian y Lucid Motors. Según TechCrunch, se espera que Slate Auto colabore con el gigante Carvana, especializado en la venta de coches usados. Esto proporcionaría una ventaja logística importante para llevar los coches eléctricos asequibles al gran público.

Slate Auto aspira a crear un medio de transporte legendario, popular y económico, como el Ford Model T o el Volkswagen Beetle. La meta de los 25 000 dólares era el objetivo desde hace tiempo y ahora se ha hecho realidad. Para mercados en desarrollo como Uzbekistán, es muy probable que estos coches eléctricos simples y baratos se popularicen en el futuro, ya que destacan por no tener electrónica compleja y ser fáciles de mantener.