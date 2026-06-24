Una solución radical contra la adicción al smartphone: ¿cómo funciona el gadget Brick?

En el mundo moderno, la adicción a los smartphones se ha convertido en un problema global. Muchos pasan horas viendo Reels o videos de TikTok sin fin. Las restricciones de software presentadas por Apple y Google suelen resultar ineficaces, ya que son muy fáciles de desactivar con un solo botón. Para resolver este problema, se ha desarrollado un gadget pequeño pero eficaz llamado Brick. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Brick es un dispositivo magnético de plástico gris del tamaño de una caja de cerillas. Su función principal es limitar físicamente el acceso a las aplicaciones del smartphone. Según TechCrunch, este gadget funciona mediante tecnología NFC y obliga al usuario a controlar sus hábitos. A diferencia del software, Brick refuerza la voluntad humana con una barrera física.

La ventaja de la barrera física

El principio de funcionamiento es sencillo: el usuario crea una lista de aplicaciones que deben bloquearse a través de una aplicación especial. Una vez activada la restricción, para abrir estas aplicaciones es necesario tocar físicamente el gadget Brick con el smartphone (tap). Si el gadget está en otra habitación o más lejos, simplemente no podrá abrir Instagram u otras aplicaciones de entretenimiento. Esto obliga al usuario a levantarse y tomar una decisión consciente.

Según Zach Nasgowitz, uno de los fundadores del proyecto, Brick fue creado a partir de una necesidad personal. Al darse cuenta de que los smartphones afectaban negativamente la calidad de vida, concluyeron que las soluciones de software existentes no eran suficientes. De hecho, saltarse la función Screen Time en el iPhone toma solo unos segundos, pero la vinculación con un dispositivo físico crea un «obstáculo» real.

Higiene del sueño y productividad

Muchos usuarios, especialmente quienes trabajan en el sector digital, sufren el hábito de revisar el smartphone antes de dormir. Con Brick, se puede configurar el modo «Sueño». Por ejemplo, a partir de las 22:30, se bloquean todas las aplicaciones de entretenimiento y solo quedan permitidas las herramientas de comunicación esenciales (mensajes, llamadas) y los audiolibros. Al despertar, el hecho de tener que levantarse de la cama para ir hacia donde está el gadget evita el «scroll» sin sentido.

Según TJ Driver, otro de los creadores de Brick, saltarse las restricciones de software es muy fácil, pero el requerimiento de un movimiento físico detiene el hábito automático del cerebro humano. Este proceso se convierte en una elección consciente: «¿Realmente necesito entrar a las redes sociales ahora o es solo un movimiento aprendido?».

Cabe destacar que el gadget también prevé una solución para casos de emergencia. Los usuarios tienen una cantidad limitada de «desbloqueos de emergencia». Esto es útil, por ejemplo, si necesita usar aplicaciones vitales como Google Maps o Uber mientras está en la calle. Sin embargo, debido a que esta opción es limitada, el usuario intenta usarla con moderación.

Actualmente, este gadget tiene un precio aproximado de 59 USD. Aunque pueda parecer caro para un simple trozo de plástico, el tiempo y la paz mental que ofrece son mucho más valiosos para muchos usuarios. Este tipo de soluciones tecnológicas podrían ser muy relevantes, especialmente entre los jóvenes, mientras aumenta la dependencia a los dispositivos.