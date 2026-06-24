Zoox, propiedad de Amazon, actualiza su robotaxi autónomo

Zoox, empresa perteneciente a Amazon, ha mejorado significativamente su robotaxi diseñado específicamente. Estas actualizaciones no son simples mejoras estéticas, sino que están orientadas a garantizar la comodidad y seguridad de los pasajeros antes del lanzamiento del servicio comercial previsto para finales de año. Según ixbt.com, la empresa ha introducido una serie de cambios en el diseño interior y exterior basados en los comentarios de los usuarios. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Las características técnicas principales del robotaxi de Zoox permanecen sin cambios. Este vehículo eléctrico de forma cúbica sigue careciendo de volante y elementos de control tradicionales. El coche está equipado con 40 cámaras, radares, lidars y sensores infrarrojos, que permiten una percepción total del entorno. Además, puede alcanzar una velocidad de 120 km/h (75 mph) y tiene capacidad para cuatro pasajeros.

Confort y ergonomía del interior

Con el objetivo de crear un entorno más acogedor para los pasajeros, los ingenieros de la empresa añadieron revestimientos blandos adicionales y líneas ergonómicas a los asientos y reposacabezas. Se utilizó una paleta de colores claros en la decoración interior: los asientos son verde oliva, mientras que el suelo y los acabados son gris piedra. Según los representantes de Zoox, esta combinación de colores crea un ambiente relajante y ayuda a los pasajeros a localizar fácilmente sus pertenencias personales, como sus smartphones.

Además, los detalles técnicos del habitáculo tampoco fueron ignorados. Se añadieron ranuras especiales al panel de carga de smartphones para evitar que los teléfonos se deslicen, se ampliaron los portavasos y la pantalla táctil se ha hecho más visible. Estos cambios, pequeños pero importantes, sirven para mejorar la calidad del servicio para los miles de pasajeros que utilizarán el robotaxi a diario.

Seguridad y sistema de comunicación externa

También se realizaron actualizaciones importantes en la parte exterior del vehículo. Los reflectores bilaterales fueron reubicados para mejorar la visibilidad. El aspecto más notable es la instalación de un nuevo altavoz y micrófono en la interfaz de la puerta. Este sistema proporciona comunicación de audio bidireccional entre los pasajeros, otros participantes del tráfico y el servicio de soporte de Zoox.

Chris Stoffel, director de diseño industrial de Zoox, señaló que el diseño interior actualizado no distrae la atención del pasajero, a diferencia de los automóviles ligeros modernos. El objetivo es permitir que el pasajero descanse al máximo durante el viaje. Se espera que estas actualizaciones distingan la experiencia de Zoox de cualquier otro servicio de transporte actual.

Actualmente, Zoox está probando sus taxis autónomos en varias ciudades de EE. UU. Si todos los planes se llevan a cabo con éxito, estos vehículos futuristas comenzarán oficialmente a prestar servicio a los pasajeros en los próximos meses. Esto podría iniciar una nueva era en el sistema de transporte urbano.