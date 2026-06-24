OpenAI presenta su primer processeur: Jalapeño creado en colaboración con Broadcom

·6·Tecnología
OpenAI presenta su primer processeur: Jalapeño creado en colaboración con Broadcom

OpenAI, líder en el mundo de la inteligencia artificial, ha anunciado oficialmente su primer chip propio. Desarrollado en colaboración con Broadcom, este nuevo procesador se llama Jalapeño. Este paso representa un giro estratégico para reducir la fuerte dependencia de la empresa hacia las GPU de NVIDIA y mejorar la eficiencia de sus sistemas. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

El chip Jalapeño está diseñado específicamente para las necesidades únicas de los sistemas de OpenAI. Lo más interesante es que se utilizaron los propios modelos de AI de la empresa en el proceso de creación del procesador. Aunque el chip se encuentra en fase de prueba, los resultados iniciales indican que es significativamente superior a las alternativas actuales del mercado en cuanto a la relación entre consumo de energía y rendimiento.

Una solución especializada para el proceso de inference

El nuevo procesador está destinado principalmente a los procesos de «inference» (inferencia), es decir, la ejecución de modelos ya entrenados para responder a las solicitudes de los usuarios. El presidente de OpenAI, Greg Brockman, destacó en un podcast de la empresa que comprenden muy bien sus cargas de trabajo (workload) y se han centrado en acelerar las áreas que no estaban siendo atendidas adecuadamente.

Según la información, Jalapeño proporciona un costo muy bajo al utilizar modelos de escritura de código en tiempo real. Aunque las tareas pesadas como el pre-entrenamiento (pre-training) de los modelos sigan recayendo en el equipo de NVIDIA, una pequeña reducción en los costos de inference tendrá un impacto positivo en la estabilidad financiera de la empresa.

Un paso hacia la independencia tecnológica

Con este movimiento, OpenAI se une a gigantes como Google y Amazon. Estas empresas también desarrollaron sus propios chips «AI accelerator» para acelerar los procesos de aprendizaje automático. Para los usuarios, esta noticia podría significar que ChatGPT y otros servicios funcionen de manera más rápida y estable en el futuro.

La empresa indicó en su comunicado que no se limita solo a crear modelos, sino que está optimizando toda la infraestructura subyacente, desde la arquitectura del chip hasta los sistemas de memoria y las tecnologías de red. Este enfoque integral sirve para que los modelos sean no solo más rápidos, sino también más económicos para los usuarios.

Según información de ixbt.com, OpenAI está desarrollando activamente productos agenticos como Codex y los centros de datos que los impulsan. Tener sus propios chips permite a la empresa integrar perfectamente el software y el hardware hacia un mismo objetivo.

OpenAIJalapeñoBroadcomInteligencia ArtificialChip
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Los robots desplazan a los trabajadores en las plantas de General Motors: la UAW está preocupadaLos robots desplazan a los trabajadores en las plantas de General Motors: la UAW está preocupadaHoy, 20:57Revolución en la logística: Samsara presenta una etiqueta inteligente para frenar el robo de cargaRevolución en la logística: Samsara presenta una etiqueta inteligente para frenar el robo de cargaHoy, 20:28La ingravidez altera la conciencia humana: similitudes con el efecto psicodélicoLa ingravidez altera la conciencia humana: similitudes con el efecto psicodélicoHoy, 20:27Zoox, propiedad de Amazon, actualiza su robotaxi autónomoZoox, propiedad de Amazon, actualiza su robotaxi autónomoHoy, 20:26La planta rusa Avtotor lanza un nuevo lote de coches eléctricos Amberavto A5La planta rusa Avtotor lanza un nuevo lote de coches eléctricos Amberavto A5Hoy, 19:52Una solución radical contra la adicción al smartphone: ¿cómo funciona el gadget Brick?Una solución radical contra la adicción al smartphone: ¿cómo funciona el gadget Brick?Hoy, 19:29
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Maquetas del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max mostradas por primera vez en video en vivo
Maquetas del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max mostradas por primera vez en video en vivo
Monstruo de autonomía: Honor X80 Pro Max con batería de 11.000 mAh revelado por primera vez
Monstruo de autonomía: Honor X80 Pro Max con batería de 11.000 mAh revelado por primera vez