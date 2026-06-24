OpenAI presenta su primer processeur: Jalapeño creado en colaboración con Broadcom

OpenAI, líder en el mundo de la inteligencia artificial, ha anunciado oficialmente su primer chip propio. Desarrollado en colaboración con Broadcom, este nuevo procesador se llama Jalapeño. Este paso representa un giro estratégico para reducir la fuerte dependencia de la empresa hacia las GPU de NVIDIA y mejorar la eficiencia de sus sistemas. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

El chip Jalapeño está diseñado específicamente para las necesidades únicas de los sistemas de OpenAI. Lo más interesante es que se utilizaron los propios modelos de AI de la empresa en el proceso de creación del procesador. Aunque el chip se encuentra en fase de prueba, los resultados iniciales indican que es significativamente superior a las alternativas actuales del mercado en cuanto a la relación entre consumo de energía y rendimiento.

Una solución especializada para el proceso de inference

El nuevo procesador está destinado principalmente a los procesos de «inference» (inferencia), es decir, la ejecución de modelos ya entrenados para responder a las solicitudes de los usuarios. El presidente de OpenAI, Greg Brockman, destacó en un podcast de la empresa que comprenden muy bien sus cargas de trabajo (workload) y se han centrado en acelerar las áreas que no estaban siendo atendidas adecuadamente.

Según la información, Jalapeño proporciona un costo muy bajo al utilizar modelos de escritura de código en tiempo real. Aunque las tareas pesadas como el pre-entrenamiento (pre-training) de los modelos sigan recayendo en el equipo de NVIDIA, una pequeña reducción en los costos de inference tendrá un impacto positivo en la estabilidad financiera de la empresa.

Un paso hacia la independencia tecnológica

Con este movimiento, OpenAI se une a gigantes como Google y Amazon. Estas empresas también desarrollaron sus propios chips «AI accelerator» para acelerar los procesos de aprendizaje automático. Para los usuarios, esta noticia podría significar que ChatGPT y otros servicios funcionen de manera más rápida y estable en el futuro.

La empresa indicó en su comunicado que no se limita solo a crear modelos, sino que está optimizando toda la infraestructura subyacente, desde la arquitectura del chip hasta los sistemas de memoria y las tecnologías de red. Este enfoque integral sirve para que los modelos sean no solo más rápidos, sino también más económicos para los usuarios.

Según información de ixbt.com, OpenAI está desarrollando activamente productos agenticos como Codex y los centros de datos que los impulsan. Tener sus propios chips permite a la empresa integrar perfectamente el software y el hardware hacia un mismo objetivo.