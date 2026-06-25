Ciberataque masivo en Tata Electronics: podrían haberse filtrado documentos de Apple y Tesla

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Ciberataque masivo en Tata Electronics: podrían haberse filtrado documentos de Apple y Tesla

Tata Electronics, uno de los mayores gigantes tecnológicos de la India, ha confirmado oficialmente que sus sistemas fueron blanco de un ciberataque. Este incidente genera preocupación ante la posible filtración de información confidencial perteneciente a líderes del mercado tecnológico global, como Apple y Tesla. Actualmente, los especialistas analizan el volumen de los datos robados. Así lo informa Ixbt.com.

Según información aparecida en foros de hackers, el volumen total de los archivos robados supera los 630 GB. Este conjunto incluye más de 204 300 archivos, entre los que se encuentran especificaciones técnicas de proveedores de Apple y documentos sobre los procesos de producción de Tesla. El medio TechCrunch analizó una parte de esta información e indicó que es muy probable que sea auténtica.

Detalles del ciberataque y respuesta de la empresa

Rajshekhar Rajaharia, experto en ciberseguridad, señaló que entre los datos filtrados hay correspondencia del servicio de correo Outlook, materiales de sistemas SAP y documentos de proyectos de clientes de Tata Electronics. Un representante de Tata Electronics confirmó que la empresa detectó actividad sospechosa en sus sistemas hace unas semanas y tomó medidas inmediatas.

La dirección de la empresa subraya que este incidente no ha afectado las operaciones, es decir, el funcionamiento de las fábricas. Sin embargo, no se ha proporcionado información detallada sobre qué datos exactos fueron robados ni cuántos empleados o socios se vieron afectados. Asimismo, sigue siendo una incógnita si grandes clientes como Apple y Tesla han sido notificados oficialmente.

El papel de la India en la cadena de suministro global

Este ciberataque ocurre en un momento estratégicamente muy delicado. En los últimos años, empresas como Apple, ASML, Intel y Qualcomm han intentado trasladar su capacidad de producción fuera de China, específicamente hacia la India. Tata Electronics es un eslabón clave en este proceso, habiéndose convertido en 2023 en la primera empresa india en ensamblar iPhone tras adquirir los activos de Wistron.

Según la agencia Reuters, Apple ya ha iniciado su propia investigación independiente sobre el caso. También existen informaciones no oficiales de que los hackers están exigiendo un rescate a cambio de los datos robados. Esta empresa, parte de Tata Group, había firmado en 2024 un contrato de suministro de semiconductores con Tesla.

Este suceso demuestra una vez más la importancia de la ciberseguridad mientras las cadenas tecnológicas globales se desplazan a nuevas regiones. Apple y Tesla evitan por ahora emitir declaraciones oficiales, pero los expertos advierten que este incidente podría afectar el prestigio de la India como centro de producción.

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Abror Shuhratov
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