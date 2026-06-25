El boom de la IA impulsa a Micron al grupo de los gigantes tecnológicos mundiales

El crecimiento sin precedentes en el campo de la inteligencia artificial (AI) no solo ha dado lugar a nuevas startups, sino que también ha provocado una escasez de chips de memoria en el mercado global de semiconductores. Se prevé que la falta de estos componentes, cruciales para los grandes modelos de AI ávidos de potencia de cálculo, continúe hasta 2027. En esta situación, Micron, el mayor fabricante estadounidense de chips de memoria, se está convirtiendo en el ganador absoluto del mercado. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Actualmente, el mundo tecnológico atraviesa un periodo denominado "RAMageddon". El aumento drástico de la demanda y la oferta limitada están provocando un incremento de los precios, lo que afecta directamente a los consumidores finales. Por ejemplo, el CEO de Apple, Tim Cook, advirtió recientemente que un aumento en el precio de los productos de la compañía es inevitable. Sin embargo, para Micron, esta crisis se ha convertido en una oportunidad extremadamente lucrativa.

Salto en los indicadores financieros

Los resultados financieros de Micron superaron las expectativas de los analistas. Mientras que a principios de 2024 las acciones de la empresa cotizaban alrededor de 83 dólares, según los últimos datos, su valor ha superado los 1048 dólares. La capitalización de mercado de la compañía ha crecido sorprendentemente hasta alcanzar los 1,2 billones de dólares. Esta cifra sitúa a Micron entre las empresas más valiosas del mundo.

Según el informe publicado al cierre del tercer trimestre, los ingresos de la empresa se cuadruplicaron en comparación con el mismo periodo del año pasado, alcanzando los 41,45 mil millones de dólares. Lo más sorprendente es el beneficio neto: la empresa, que obtuvo una ganancia de 1,88 mil millones de dólares el año pasado, elevó esta cifra a 28,2 mil millones de dólares este año. Tales tasas de crecimiento han reforzado la confianza de los inversores, elevando el precio de las acciones un 13% adicional.

Alianzas estratégicas y planes futuros

Este gigante ubicado en Idaho no solo se dedica a la producción, sino también a inversiones estratégicas. Esta semana, Micron firmó un contrato importante con el laboratorio de AI Anthropic para el suministro de chips de memoria y almacenamiento de datos. Asimismo, la empresa anunció su participación como inversor en la ronda de financiación serie H de Anthropic.

La dirección de la empresa mira al futuro con optimismo. Se prevé que los ingresos para el cuarto trimestre se sitúen entre 49 y 51 mil millones de dólares. Esto significa que la necesidad de infraestructura de AI no disminuirá y que los fabricantes de chips de memoria seguirán siendo uno de los principales motores de la economía global en los próximos años.

Estas noticias también son relevantes para los consumidores uzbekos, ya que los chips de Micron son parte integral de los smartphones, laptops y servidores que utilizamos a diario. El aumento de precios en el mercado global podría provocar que los gadgets sean un poco más caros en las tiendas de tecnología del país en los próximos meses.