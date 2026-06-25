Fujitsu presenta el nuevo smartphone Arrows Alpha 2: la unión de resistencia y elegancia

El gigante tecnológico japonés Fujitsu Connected Technologies ha presentado al público su nuevo smartphone Arrows Alpha 2. Este dispositivo destaca por combinar un diseño moderno con características de protección de alto nivel. Según el fabricante, el nuevo modelo no solo es práctico para el uso diario, sino que está diseñado para funcionar de manera fiable incluso en las condiciones más extremas. Esto es lo que informa Ixbt.com en su noticia.

Según la información de ixbt.com, el Arrows Alpha 2 ha superado con éxito 23 pruebas complejas de estándar militar (MIL-STD). El dispositivo cuenta con certificaciones IP66, IP68 e IP69, estando totalmente protegido contra el agua y el polvo. El aspecto más distintivo del smartphone es que su pantalla no se daña incluso al caer desde una altura de 1,8 metros sobre una superficie de hormigón. Para proteger la pantalla se ha utilizado el cristal Corning Gorilla Glass Victus 2, convirtiéndolo en uno de los dispositivos más resistentes del mercado.

Especificaciones técnicas y rendimiento

El smartphone integra un procesador MediaTek Dimensity 8350 Extreme, que proporciona alta velocidad y eficiencia energética. El dispositivo se ofrece en variantes de memoria de 8/256 GB y 12/512 GB. Además, los usuarios tienen la posibilidad de ampliar la memoria hasta 2 TB mediante una tarjeta microSD, lo cual es muy útil para quienes almacenan grandes volúmenes de datos.

El Arrows Alpha 2 está equipado con la batería de silicio-carbono de mayor capacidad de la serie, con 5370 mAh. El fabricante promete que esta batería garantiza dos días de autonomía y que no perderá sus propiedades durante cuatro años. A través de la tecnología de carga rápida de 90 W, el dispositivo puede cargarse del 0 al 100 % en solo 40 minutos.

Cámara y capacidades de AI

Para los entusiastas de la fotografía, el smartphone está equipado con un sensor principal Sony LYTIA 710 de 50 megapíxeles. Gracias al sistema de estabilización óptica, es posible grabar vídeos de calidad en formato 4K a 60 fotogramas por segundo. Cabe destacar que las cámaras gran angular y frontal también tienen una resolución de 50 megapíxeles, elevando la calidad de los selfies y las videollamadas a un nuevo nivel.

Otros aspectos del dispositivo también son dignos de mención :

pantalla LTPO de 6,4 pulgadas, frecuencia de actualización de 144 Hz y brillo de 3000 nits ;

sistema de audio Dolby Atmos ;

funciones arrows AI integradas con Google Gemini ;

posibilidad de tomar fotografías bajo agua dulce.

En cuanto al software, Fujitsu promete un soporte a largo plazo. El smartphone recibirá 3 actualizaciones mayores del sistema operativo Android y actualizaciones de seguridad durante 5 años, asegurando que el dispositivo no quede obsoleto.