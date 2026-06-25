El coche eléctrico Atom supera con éxito las pruebas de choque: la producción en serie está cerca

El coche eléctrico Atom, proyecto de transporte eléctrico de nueva generación en Rusia, ha superado con éxito todas las pruebas de choque de certificación necesarias. Según el servicio de prensa de la sociedad anónima « Kama », la finalización de estas pruebas significa que se ha eliminado uno de los obstáculos más importantes en el camino hacia la producción en serie y la comercialización. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Los procesos de prueba se llevaron a cabo en el polígono del centro científico estatal ruso « NAMI ». Los especialistas estudiaron detalladamente no solo el nivel de seguridad del vehículo, sino también sus capacidades de recurso, resistencia climática y propiedades anticorrosivas. Según Ixbt.com, se seleccionaron dos muestras de serie para las pruebas, cada una sometida a verificaciones en direcciones distintas.

Complejidad estructural y soluciones de seguridad

El primer vehículo superó una prueba de choque frontal que simulaba una colisión a 56 km/h con una cobertura del 40 % de la parte delantera. La segunda muestra recibió un impacto lateral mediante un carro de 950 kg que se desplazaba a 50 km/h. Cabe destacar que el coche eléctrico Atom no tiene pilar central y sus puertas se abren en sentidos opuestos. Esto complica considerablemente la cuestión de la resistencia a los impactos laterales desde el punto de vista estructural.

Según los ingenieros, debido a la ausencia del pilar central, la carga principal se distribuye en los paneles del suelo, los umbrales, los cierres, el techo y las propias puertas. Durante las pruebas, el chasis de la carrocería, fabricado con cuatro tipos de acero y aleaciones de aluminio, demostró su solidez. Durante el impacto, todos los sistemas funcionaron en modo nominal: los airbags y los cinturones se activaron en el tiempo establecido y las cortinas de seguridad cubrieron completamente las ventanas.

Capacidades técnicas y perspectivas de mercado

Uno de los aspectos más importantes es que, incluso después de un impacto fuerte, el sistema de alto voltaje y la batería del coche eléctrico mantuvieron su integridad. Esto es un factor decisivo para la seguridad contra incendios y la preservación de la vida de los pasajeros. El coche eléctrico Atom puede recorrer hasta 500 kilómetros con una sola carga y alcanza los 100 km/h en 8 segundos.

Se planea que el nuevo modelo sea ensamblado en las instalaciones de la fábrica « Moskvich ». Por ahora, se espera que los precios iniciales anunciados comiencen a partir de 3 millones de rublos. Mientras la demanda de coches eléctricos aumenta en el mercado de Uzbekistán, este modelo compacto y moderno podría tener un potencial de exportación regional. Actualmente, la empresa está realizando los ajustes finales de las líneas de producción.