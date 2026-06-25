Microsoft cambia de opinión: 8 GB de RAM resultan suficientes para Windows 11

La corporación Microsoft está actualizando sus recomendaciones oficiales sobre los requisitos técnicos necesarios para el funcionamiento estable del sistema operativo Windows 11. La compañía reconoce ahora que 8 GB de memoria RAM son totalmente suficientes para las tareas cotidianas. Esta decisión se tomó tras prolongados debates entre usuarios y expertos. Así lo informa Ixbt.com.

Según Ixbt.com, el gigante tecnológico ha separado claramente los requisitos para Windows 11 y las funciones de AI Copilot+ en su guía de selección de dispositivos Surface. Según esta, 8 GB de RAM son suficientes para procesos sencillos como navegar por la web, ver vídeos, leer y utilizar aplicaciones de oficina.

Sin embargo, Microsoft ha mantenido requisitos más altos para quienes deseen aprovechar plenamente las capacidades de AI. Para ejecutar las funciones de la categoría Copilot+ PC, el ordenador debe disponer obligatoriamente de al menos 16 GB de RAM y un SSD de 256 GB. Esto se explica por la alta demanda de recursos de los algoritmos de AI.

Marketing y reacciones de los usuarios

Lo curioso es que Microsoft había calificado anteriormente los 16 GB de RAM como el estándar mínimo para los ordenadores modernos. Pero esta declaración provocó el rechazo de muchos usuarios, ya que una gran parte del mercado sigue compuesta por portátiles con 8 GB de RAM. Tras las críticas, la empresa se vio obligada a eliminar el artículo publicado.

Actualmente, Microsoft sigue vendiendo sus Surface Laptop 13, Surface Pro 12 y algunos modelos Surface Laptop empresariales con 8 GB de RAM. Si la empresa hubiera establecido estrictamente los 16 GB como estándar obligatorio, sus propios productos podrían haber quedado como «obsoletos» o «débiles».

Esta noticia también es muy relevante para el mercado de Uzbekistán. Esto se debe a que la mayoría de los portátiles vendidos en las tiendas del país están equipados precisamente con 8 GB de RAM. La nueva recomendación de Microsoft permite a los propietarios de estos dispositivos trabajar tranquilamente en Windows 11, aunque pueda haber limitaciones al usar las funciones de AI más recientes.

Microsoft ha declarado oficialmente el año 2026 como el «año de los ordenadores personales con AI». Se espera que las capacidades de Copilot se amplíen en el futuro, lo que inevitablemente aumentará los requisitos de hardware con el tiempo. Por ahora, los usuarios comunes no necesitan apresurarse a actualizar sus dispositivos.