Base Power aborda la crisis en la red eléctrica más grande de Estados Unidos

Base Power, una de las startups más prometedoras del sector energético estadounidense, ha comenzado a vender su sistema de baterías domésticas a gran escala en el estado de Illinois. Este paso no solo amplía el alcance de la empresa, sino que también marca su primera incursión en el territorio de PJM Interconnection, el operador de red eléctrica más grande del país. Esta región se enfrenta recientemente a una grave escasez de energía debido al rápido aumento de los centros de datos (data-center). Así lo informa Techcrunch.com informa .

La zona gestionada por el operador PJM, que incluye el norte de Virginia, es uno de los puntos con mayor densidad de centros de datos del mundo. Como resultado de la falta de nuevas fuentes de energía y el aumento de la demanda, los precios mayoristas de la electricidad en la región casi se han duplicado en el último año. Según Canary Media, la situación ha llegado a tal punto que AEP, una de las empresas de servicios públicos más grandes de la región, amenaza con abandonar el mercado.

Centrales eléctricas virtuales y enfoque innovador

Base Power se fundó hace dos años en Texas y su idea principal es crear una central eléctrica virtual basada en baterías residenciales. La capacidad de las baterías que ofrece la empresa comienza en 25 kWh, lo cual es mayor que los productos de muchos competidores en el mercado. Un aspecto importante es que Base Power no solo vende las baterías, sino que exige a los clientes que compren la electricidad directamente a ellos.

En Illinois, las tarifas que ofrece la empresa son un 25 % más baratas que los precios del proveedor local ComEd. Esto es beneficioso tanto para los consumidores como para la estabilidad de la red. La startup carga las baterías cuando la electricidad es barata y utiliza la energía almacenada cuando la carga en la red aumenta y se produce un déficit energético.

Evitar los obstáculos burocráticos

El operador PJM había detenido la revisión de las solicitudes para conectar nuevas fuentes de energía a la red en 2022 y solo reanudó este proceso en abril de este año. Sin embargo, gracias a su modelo de negocio, Base Power logra evitar estas colas burocráticas. El fundador y director de la empresa, Zach Dell, explica que, dado que las baterías se instalan directamente en los hogares, es decir, en puntos de conexión existentes, no es necesario esperar a obtener un nuevo permiso de conexión a la red.

El ritmo de desarrollo de la empresa está atrayendo la atención de grandes inversores. Tras recaudar 1.000 millones de dólares en octubre en una ronda de inversión liderada por Addition, gigantes como Andreessen Horowitz (a16z), Lightspeed Venture Partners y Valor Equity Partners ya habían invertido 200 millones de dólares en la startup. Actualmente, Base Power cuenta con más de 500 MWh de capacidad de almacenamiento de energía en Texas y planea expandir esta experiencia por todo el país.

Este proyecto podría convertirse en un modelo importante para satisfacer las crecientes necesidades energéticas y las demandas de los centros de datos, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. La contribución de los hogares privados a la estabilidad general de la red servirá para reducir la dependencia de las centrales eléctricas tradicionales en el futuro.