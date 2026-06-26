El processeur aniversario AMD Ryzen 7 5800X3D se agotó en pocos minutos en EE. UU.

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El processeur aniversario AMD Ryzen 7 5800X3D se agotó en pocos minutos en EE. UU.

El legendario procesador Ryzen 7 5800X3D de AMD causó un verdadero revuelo tan pronto como volvió a estar a la venta en su edición de aniversario (10th Anniversary Edition). Las ventas que comenzaron el 29 de junio en el mercado estadounidense terminaron tan rápido que muchos compradores ni siquiera tuvieron tiempo de añadir el producto al carrito. Este modelo sigue siendo uno de los chips más populares entre los gamers, lo que provocó un aumento drástico de la demanda. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según Tom’s Hardware, la versión de aniversario se agotó en cuestión de minutos tras aparecer en los estantes de los principales minoristas. Actualmente, es imposible encontrar este procesador en tiendas oficiales. Los revendedores aprovecharon inmediatamente esta escasez para inflar artificialmente los precios del mercado.

Aumento brusco de precios y especulación

El precio oficial recomendado por el fabricante para el modelo Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition es de 350 dólares. Sin embargo, en plataformas de venta online como eBay, el precio de este procesador ha subido actualmente entre 600 y 750 dólares. Esto significa que es casi el doble del precio oficial.

Según la información, las primeras unidades ya han encontrado dueño por valores de 540 y 585 dólares. En la cadena MicroCenter de EE. UU., el procesador se vende no solo por separado, sino también en packs con placa base y RAM. Los expertos suponen que los especuladores compran los packs en tiendas físicas para luego desarmarlos y vender las piezas más caras.

Especificaciones técnicas y particularidades

Lo curioso es que, desde el punto de vista técnico, la edición de aniversario casi no difiere del modelo Ryzen 7 5800X3D estándar. Aunque AMD indicó que se aplicó una tecnología actualizada que mejora la comunicación entre los cristales, los parámetros principales permanecen sin cambios:

  • 8 núcleos y 16 hilos;
  • Frecuencia de reloj máxima — 4,5 GHz;
  • Memoria caché L3 — 96 MB (tecnología 3D V-Cache);
  • Potencia de diseño térmico (TDP) — 105 W.
Este procesador se considera la cima de la plataforma AM4 y sigue demostrando un alto rendimiento en juegos modernos. En el mercado de Uzbekistán, los ordenadores basados en esta plataforma son muy populares, y el modelo Ryzen 7 5800X3D sigue siendo la opción de upgrade más conveniente para los gamers.

Hasta ahora, AMD no ha dado información oficial sobre si lanzará o no lotes adicionales de este modelo. Sin embargo, una demanda tan alta como la de EE. UU. podría causar que los precios suban ligeramente en otras regiones. Se recomienda a los entusiastas de la tecnología comprar el producto solo a través de proveedores oficiales y confiables.

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Abror Shuhratov
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