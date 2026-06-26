Novedades para los amantes de los smartphones compactos: Enough Phone presenta un modelo de 5,2 pulgadas

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Novedades para los amantes de los smartphones compactos: Enough Phone presenta un modelo de 5,2 pulgadas

Mientras que el mercado actual de smartphones está saturado de dispositivos con pantallas gigantes, surge una nueva solución para los usuarios que extrañan los gadgets compactos. La startup Enough Phone ha anunciado que ha comenzado a trabajar en un nuevo smartphone con una pantalla de 5,2 pulgadas que cabe cómodamente en la palma de la mano. Este proyecto pretende llenar el segmento de dispositivos pequeños pero potentes, que hoy en día es escaso. Así lo informa Ixbt.com.

Según los desarrolladores, el Enough Phone será un dispositivo «de nivel premium, pero asequible». De acuerdo con ixbt.com, se lanzará una campaña de recaudación de fondos en la plataforma Kickstarter para financiar el proyecto. Aunque aún no se han revelado las fechas exactas de la campaña, el concepto del dispositivo está despertando el interés de muchos.

Soluciones a los problemas: Autonomía y cámara de calidad

Aunque los smartphones compactos, especialmente modelos como el iPhone 13 mini, fueron muy queridos por los usuarios, tenían dos desventajas principales: la baja capacidad de la batería y las limitaciones de la cámara. El equipo de Enough Phone promete prestar especial atención a estos aspectos. Aseguran que el nuevo dispositivo contará con energía suficiente para un día de uso activo y una cámara principal de alta calidad.

Por ahora, solo se han publicado imágenes esquemáticas del dispositivo. Según estas imágenes, el smartphone tendrá una sola cámara principal, un marco metálico plano y una tapa trasera desmontable fijada con tornillos. Esto indica que el dispositivo tendrá un alto nivel de reparabilidad.

Software y particularidades

Otra característica peculiar del smartphone será su sistema operativo. Se ofrecerá una opción de elección a los usuarios: podrán utilizar el sistema Android estándar o una interfaz minimalista libre de elementos distractores. Esto es ideal, especialmente para quienes buscan una detox digital.

Cabe señalar que, por el momento, el proyecto Enough Phone solo existe en papel y en bocetos iniciales. Las especificaciones técnicas, el precio y los plazos de lanzamiento al mercado podrían cambiar según los resultados de la campaña de Kickstarter. No obstante, este tipo de movimientos en el segmento de smartphones compactos son recibidos con gran interés en el mundo de la tecnología.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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