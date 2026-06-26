Se esperan llamaradas solares de clase X: posibles fuertes tormentas magnéticas en la Tierra

El próximo pico de actividad solar podría tener efectos significativos para el planeta Tierra. Según expertos del Instituto de Geofísica Aplicada, se pronostican llamaradas solares potentes de clase X, la categoría más alta, para el 26 de junio. Este fenómeno es crucial no solo para los investigadores espaciales, sino también para la estabilidad de los sistemas tecnológicos en la superficie terrestre. Así lo informa Ixbt.com.

Las llamaradas solares se dividen en cinco categorías principales según su potencia de radiación: A, B, C, M y X. Cada clase sucesiva es diez veces más potente que la anterior. La clase X es el nivel más alto y peligroso, caracterizado por una liberación masiva de energía. Los expertos señalan que precisamente este tipo de eventos tiene el potencial de afectar directamente el campo magnético de nuestro planeta.

Riesgos para los sistemas tecnológicos y las comunicaciones

Estas llamaradas potentes suelen ir acompañadas de eyecciones de masa coronal: enormes flujos de plasma solar. Si esta nube de plasma se desplaza en dirección a la Tierra, puede alcanzar las capas superiores de la atmósfera y provocar tormentas geomagnéticas de diversas intensidades. Esto, a su vez, ejerce una presión seria sobre las tecnologías modernas.

Específicamente, las fuertes tormentas magnéticas pueden causar interrupciones en el funcionamiento de los sistemas satelitales, reducir la precisión de los dispositivos de navegación (GPS) y desestabilizar completamente las comunicaciones de radio de onda corta. Asimismo, existe la posibilidad de que se produzcan sobrecargas en sistemas electrónicos sensibles y redes de transmisión eléctrica. En regiones con infraestructura tecnológica en desarrollo, como Uzbekistán, podrían observarse caídas temporales en la calidad de las comunicaciones y la velocidad de Internet.

Los expertos destacan las siguientes áreas principales de impacto:

Fallos en la navegación satelital y en los canales de comunicación;

Aumento de la tensión en las redes eléctricas de latitudes altas;

Interrupción temporal de radios y otros medios de comunicación por radio;

Malestares de salud en personas sensibles a las condiciones meteorológicas.

Actualmente, los científicos monitorean atentamente las zonas activas en la superficie del Sol. La fuerza y duración exactas de las tormentas magnéticas dependerán de la velocidad y dirección del flujo de plasma que llegue a la Tierra. Observaciones previas indican que las llamaradas de clase X pueden provocar fluctuaciones geomagnéticas que duren varios días.

Cabe señalar que estos fenómenos naturales son parte integrante del ciclo solar, y la ciencia moderna estudia medidas para minimizar sus consecuencias. Sin embargo, dado que se prevé que la actividad del 26 de junio sea una de las más altas de los últimos meses, los expertos recomiendan tomar precauciones.