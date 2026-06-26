El calor anómalo observado en toda Europa ha llevado la demanda de equipos climáticos a niveles récord. Esta situación está abriendo nuevas oportunidades de mercado para los principales fabricantes asiáticos, especialmente Samsung Electronics, Midea y Mitsubishi Electric. En regiones donde los aires acondicionados no eran comunes, los sistemas de refrigeración se están convirtiendo ahora en una necesidad vital. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según datos de Samsung Electronics, en el primer semestre de este año, el volumen de ventas en grandes mercados como Italia, España y Francia creció con cifras de dos dígitos. Los expertos de la compañía explican esta dinámica por la prolongación de la temporada de calor estival y el aumento estable de la temperatura media. Tradicionalmente, los sistemas de refrigeración están menos instalados en el parque inmobiliario antiguo de Europa, lo que ha provocado la actual urgencia de la demanda.

Escasez en el mercado y carrera de precios

La empresa china Midea informó que existe un verdadero furor en torno a su modelo PortaSplit. En algunos canales de venta, estos dispositivos están totalmente agotados, e incluso en el mercado secundario, su precio se valora más caro que los dispositivos nuevos. La ola de calor de las últimas dos semanas de mayo aceleró las ventas a un ritmo sin precedentes.

Según datos estadísticos, las ventas de aires acondicionados en las plataformas de comercio electrónico de Alemania aumentaron un 37 % en mayo en comparación con el mismo periodo del año pasado. El volumen de entregas a España y Francia superó los indicadores del año pasado en un 108 %. Estas cifras demuestran que los consumidores europeos intentan adaptarse al cambio climático.

Costes de instalación y complejidades técnicas

En Europa, comprar un aire acondicionado es solo una parte del problema. Según informa Ixbt.com, la instalación de sistemas de refrigeración en edificios antiguos es técnicamente compleja y muy costosa. Representantes de Midea señalan que el precio de los trabajos de montaje en los países europeos puede superar los 1000 euros, lo que supone una carga financiera más pesada para muchas familias que la compra del propio equipo.

Comparado con la situación en Uzbekistán, la situación en Europa parece mucho más compleja. En Asia Central, especialmente en nuestro país, los aires acondicionados se consideran electrodomésticos estándar desde hace años y el servicio de instalación es mucho más barato y popular. En Europa, debido a la falta de especialistas cualificados y a las estrictas normas arquitectónicas, los clientes se ven obligados a esperar semanas para el montaje.

Según los expertos, a medida que continúe el calentamiento global, los gigantes tecnológicos asiáticos ampliarán aún más su cuota en el mercado europeo. Mitsubishi Electric y otras marcas ya se han adaptado a las demandas específicas de la región y trabajan en ofrecer modelos energéticamente eficientes y silenciosos. Esto podría, en el futuro, cambiar la apariencia de las ciudades europeas.