La conocida marca polaca Goodram ha dado un paso inesperado en el mercado de la memoria RAM. La compañía ha presentado su nueva serie Rival DDR4 Radiant. La característica principal de esta línea es la reaparición de módulos de 4 GB, considerados ya obsoletos para los sistemas modernos. Este paso demuestra que la demanda de soluciones económicas sigue siendo alta en el mundo tecnológico. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la información de ixbt.com, la serie Goodram Rival DDR4 Radiant incluye variantes de 4, 8, 16 y 32 GB para diversas necesidades. Todos los módulos funcionan a una velocidad de 3200 MT/s, lo que hoy en día es el estándar para computadoras de oficina y sistemas de juego de nivel básico. Los timings están fijados en CL16 o CL18, y el voltaje es de 1,2 V o 1,35 V según la modificación.

Especificaciones técnicas y enfoque de diseño

Los nuevos módulos de memoria están construidos con chips DRAM de calidad y una placa de circuito impreso (PCB) de color negro. En cuanto a la apariencia, el fabricante ha utilizado disipadores de calor con un estilo «pseudo-gamer». Se ofrecen dos opciones de color para los compradores: modelos con disipadores rojos y verdes. Estos disipadores no solo aportan estética, sino que también ayudan a disipar el calor de los chips de manera más eficiente.

En el mercado de Uzbekistán, los productos de Goodram también son conocidos por su asequibilidad. El regreso de las tarjetas de 4 GB podría ser ideal, especialmente para computadoras ensambladas para instituciones estatales, escuelas y tareas sencillas de oficina. Ante el ligero aumento de los precios de la memoria RAM en los últimos años, estos módulos de baja capacidad permiten reducir el costo del sistema.

Según los expertos, los módulos de 4 GB están destinados principalmente al segmento OEM, es decir, a las empresas ensambladoras de computadoras. Aunque hoy en día se recomiendan al menos 8 GB de RAM para que Windows 10 o Windows 11 funcionen de manera estable, el uso de dos módulos de 4 GB en modo dual-channel puede ser más eficiente que un solo módulo de 8 GB.

En conclusión, esta novedad de Goodram está orientada a cubrir todos los estratos del mercado. La serie Rival DDR4 Radiant puede satisfacer tanto a los usuarios que buscan memoria de alta capacidad (32 GB) como a aquellos que desean actualizar su PC con el mínimo gasto. Aunque aún no se han anunciado los precios de venta exactos, se espera que tengan uno de los precios más competitivos de su categoría.